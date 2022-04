Ab Mittwoch Behinderungen auf der A14 zwischen Döbeln und Mutzschen

Döbeln

Ab Mittwoch beginnen auf der A14 die Vorarbeiten zur Fahrbahnerneuerung der Richtungsfahrbahn Dresden zwischen den Anschlussstellen Leisnig und Döbeln-Nord. Dazu werden zunächst zwischen den Anschlussstellen Mutzschen und Döbeln-Nord bis zum 9. Mai in Fahrtrichtung Leipzig beide Überholspuren, in Fahrtrichtung Dresden nur die zweite Überholspur für den Verkehr gesperrt. Ab dem 9. Mai wird die Richtungsfahrbahn Dresden dann vollständig gesperrt. Der Verkehr wird einspurig über die Gegenfahrbahn umgeleitet. Damit stehen in Fahrtrichtung Dresden zwei, in Fahrtrichtung Leipzig eine Fahrspur zur Verfügung.

Die PWC-Anlage Mühlenberg ist über den gesamten Zeitraum hinweg auf beiden Richtungsfahrbahnen gesperrt. Gebaut wird bis November.

Von Thomas Sparrer