Ab Mittwoch Sperrung auf der B 169 bei Döbeln

Döbeln

Von Mittwoch an bis voraussichtlich Ende Mai wird an der Bundesstraße 169 in Döbeln auf etwa drei Kilometern Länge für eine halbe Million Euro ein neuer Fahrbahnbelag aufgebracht. Dazu wird ab 1. April der Abschnitt zwischen den Abfahrten Mastener Straße und Zschepplitzer Straße voll gesperrt. Das teilt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit. Der erste Bauabschnitt von der Mastener Straße bis zur Zschepplitzer Straße soll etwa vier Wochen dauern. Die offizielle Umleitung ist weiträumig über die B 175 nach Hartha, weiter nach Leisnig und über Großweitzschen zurück zur B 169 ausgeschildert. Ortskundige werdenden kürzeren Weg über Mastener, Bahnhof- und Grimmaische Straße in Döbeln wählen. Lkw mit mehr als vier Metern Höhe passen allerdings nicht unter der Bahnbrücke an der „Weißen Taube“ durch.

In zwei weiteren Bauabschnitten wird Ende April von der Zschepplitzer Straße bis zur nördlichen Zufahrt zum Gewerbegebiet Mockritz ( McDonalds) gebaut.

Von Thomas Sparrer