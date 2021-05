Mittelsachsen/Region Döbeln

Ab Montag gibt es im Landkreis Mittelsachsen in Grundschulen und in Förderschulen – auch oberhalb der Primarstufe – wieder eingeschränkten Regelbetrieb, also Präsenz-Unterricht in festen Klassen oder Gruppen. Darüber informiert das Landratsamt. Die Eltern wurden von den Schulen direkt informiert. Für die Schüler besteht weiterhin Testpflicht zweimal pro Woche. Für die Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 gilt vorerst weiter Wechselunterricht.

Die Inzidenz ist in Mittelsachsen auf 42,4 (-2) gesunken. Die Zahl der Corona-Nachweise ist um 56 auf 23 996 gestiegen. In den Krankenhäusern im Landkreis werden derzeit 47 Covid-Patienten behandelt (-1), davon elf auf der Intensivstation (-3).

Von daz/obü