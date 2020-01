Ab Montag gibt es im Döbelner Hauptbahnhof wieder Fahrkarten

Döbeln

Darauf haben die Bahnreisenden in Döbeln seit Ende September gewartet. Am Montag, den 13. Januar 2020, wird das neue Kundencenter der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) im Döbelner Hauptbahnhof feierlich eröffnet. Nach erfolgreich abgeschlossener Renovierung können die Fahrgäste ab 8 Uhr im modernen Ambiente ihre Fahrkarten für den Nah- und Fernverkehr erwerben, Abonnements abschließen, Sitzplatzreservierungen vornehmen und sich rund um bahnbezogene Services beraten lassen.

Im September hatte Hannelore John ihre seit 14 Jahren privat geführte Reiseagentur im Hauptbahnhof geschlossen. 47 Jahre lang hatte sie im Döbelner Hauptbahnhof Bahnfahrkarten verkauft und vor allem die Kunden beraten. Das vermissten viele Bahnfahrer seitdem. Denn Hannelore John war eine Institution.Doch bei der Schließung ihrer Agentur konnte die 63-Jährige zumindest ankündigen, dass es weiter geht. Denn die Mitteldeutsche Regionalbahn hatte ihr versprochen, den Fahrkartenservice im Döbelner Hauptbahnhof fortzuführen.

Künftig wieder Beratung im Bahnhof

Ursprünglich war die Neueröffnung nach einer Renovierung der Räume i Bahnhof Ende November geplant. Dan war von Dezember de Rede. „Na klar halten wir uns an unser Versprechen. Die Bahnagentur wird als MRB-Kundencenter im Bahnhof Döbeln weitergeführt“, war dazu aus der Pressestelle der Mitteldeutschen Regiobahn zu erfahren. Die Kundenberater für Döbeln sind bereits eingestellt und wurden in den anderen MRB-Kundencentern geschult. Die Öffnungszeiten sollen genauso wie in den Kundencentern in Glauchau und Flöha sein. Das heißt Montag bis Freitag von 8 bis 16.30 Uhr. Im Döbelner MRB-Kundencenter werden dann alle Tickets des Nah- und Fernverkehrs verkauft, inklusive EC-, IC- und ICE-Tickets, kündigt das Unternehmen weiter an.

Von Thomas Sparrer