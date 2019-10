Ab Montag rollt Verkehr direkt zur Autobahn Döbeln-Ost

Döbeln

Der Lückenschluss ist nun vollzogen. Auch die letzten, wenigen hundert Meter des neuen Autobahnzubringers Döbeln-Ost sind fertig gestellt. „Nach Restarbeiten an der Haupttrasse ist die Verkehrs-Freigabe für kommenden Montagvormittag geplant. Dann soll auch der Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr Zschackwitz und dem Abzweig nach Zschäschütz befahrbar sein“, sagt Franz Grossmann vom Landesamt für Straßenbau- und Verkehr

Gegen 11 Uhr soll es ab Montag rollen

Das größte Teilstück der neu gebauten B 175 zwischen Gewerbegebiet und Autobahnschluss Döbeln-Ost ist bereits seit Anfang August nutzbar.Die Zufahrt zu den beiden Tankstellen vom Kreisverkehr aus war schon vorher fertiggestellt. Somit fehlte nur noch das Stück zwischen den Tankstellen und dem neuen Abzweig zum Gewerbegebiet beziehungsweise Richtung Mochau. „Montag früh soll die Zustandserfassung durch beteiligte Behörden und Baufirmen erfolgen. So gegen 11 Uhr dürfte es dann so weit sein und die Straße freigegeben werden“, sagte ein Firmenmitarbeiter am Mittwoch vor Ort. Zu dieser Zeit waren mit einem Spezialgerät noch Ebenheitsmessungen an der neuen Asphaltdecke erfolgt.

Für alle Kraftfahrer, die von Döbeln zum Autobahnanschluss Döbeln-Ost und weiter müssen oder umgekehrt, entspannt sich mit der Freigabe am Montag die Lage erheblich. Die nervige, teilweise auf 30 Stundenkilometer beschränkte Fahrt durchs Gewerbegebiet kann entfallen – vom Kreisel Dresdner Straße bis zur Autobahn ist ein Verlassen der Bundesstraße nicht mehr notwendig.

In den zurückliegenden Wochen war das verbliebene Zwischenstück nicht nur asphaltiert, sondern es waren die breit angelegten Geh- und Radwege zwischen Kreisverkehr und Chausseehaus gepflastert, Buswartehäuschen in Höhe der Firma Gruma (ehemals Seyffarth) errichtet, die Markierungen aufgebracht und die Bankette fertiggestellt worden.

Hinter der neuen Brücke wird ab Montag gebaut

Vollständig abgeschlossen ist die Baumaßnahme am Montag aber nicht. So fehlt noch am Chausseehaus der neue Abzweig nach Zschäschütz. An der Abbiegespur auf der Bundesstraße ist zu erkennen, wo dieser sein wird. Bis zu seiner Fertigstellung führt der Verkehr nach Zschäschütz wie gehabt über das Provisorium. Gebaut wird zudem ab Montag unter Vollsperrung das buckelige Teilstück zwischen der neuen Brücke über die Bundesstraße und Autoteile Unger. Abschluss der Gesamtmaßnahme sollte laut Bautafel Ende November sein. Nach Informationen der DAZ könnte sich der Termin auf Mitte Dezember verschieben. Einen offiziellen Freigabeakt gibt es am Montag noch nicht, er ist für später vorgesehen.

Von Olaf Büchel und Thomas Sparrer