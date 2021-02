Ab in die Loipe in Döbeln und Waldheim

Döbeln/Waldheim

Stille. Nur das sanfte Knirschen meiner Skier im eisigen Weiß ist zu hören. Und mein Atem rauscht im Ohr, das Herz hämmert. Es hüpft vor lauter Freude über das, was ich hier, mitten auf einem Feld zwischen Massanei und Rudelsdorf gerade genießen kann: glitzernden Schnee, Ruhe, Bewegung in der Loipe inmitten dörflicher Einsamkeit – echter Wintersport, direkt vor der Haustür. Besser waren die Bedingungen nie, erinnere ich mich an Günter Weichholds Worte.

Vom Stadion in Massanei aus Richtung Rudelsdorf und Otzdorf ist Langlauf möglich, so weit das Auge reicht. Quelle: Manuela Engelmann-Bunk

Der Waldheimer Ausdauersportler lebt selbst in Massanei und gehört zu den„Loipenelchen“. Er muss es wissen. Jedes Jahr – so denn genügend Schnee da ist – zieht er mit seinen Läufer-Kollegen im Stadion Massanei und auf den Feldern ringsherum eine Loipe. Zehn Kilometer lang ist die große Runde, die den schon etwas geübten Langläufer bis nach Otzdorf führt.

Eine gute Loipe ist für Anfänger wie die DAZ-Redakteurin die halbe Miete. Und die gibt’s in Massanei und den Döbelner Klosterweisen Quelle: Sven Bartsch

Für den ungeübten Anfänger wie mich ist eine gute Loipe die halbe Miete. „Danke, danke“ murmele ich immer mal wieder tief durchatmend vor mich hin, wenn der Ski im schön gespurten Schnee geschmeidig läuft und ich meine Gedanken auch mal schweifen lassen kann, ohne gleich das Gleichgewicht zu verlieren. Hinfallen ist leicht, Aufstehen schon etwas schwerer. Doch auch wenn mein Langlaufen eher wenig mit dem zu tun hat, was man aus Wintersport-Übertragungen im Fernsehen kennt – es ist purer Spaß. Erholung – für Körper und Geist.

Annett und Carsten Thomas aus Mockritz genießen ihren Winterurlaub zu Hause. Quelle: Sven Bartsch

Annett und Carsten Thomas sehen das wahrscheinlich genauso. Das Ehepaar aus Mockritz wäre jetzt gerade im Winterurlaub. Wir treffen sie in der Loipe auf den Feldern zwischen Großweitzschen und Ströllen.

Dass sie jetzt in der Heimat auch so herrlich langlaufen können, statt wie sonst nach Meyrhofen oder Oberwiesenthal zu fahren, entschädigt etwas für den Pandemie bedingt nicht möglichen Winterurlaub in der Ferne.

Die Loipe in Massanei kennen viele Freizeitlangläufer. Und nutzen sie. Immer wieder treffe ich „Gleichgesinnte“. Man kennt sich nicht und grüßt sich dennoch, hier draußen, in der Loipe, in unausgesprochener Einigkeit darüber, dass das hier einfach toll ist.

Auf den Feldern rings um Döbeln finden sich derzeit jede Menge Spuren, die Langläufer hinterlassen haben. Quelle: Sven Bartsch

Eine Loipe gibt es auch in Döbelns Klostergärten. „Echt?“, denke ich und gehe testen. Am Sonntag herrscht Kaiserwetter. Strahlend blauer Himmel, Sonne, Schnee. Das bringt die Augen eines jeden Wintersport-Fans zum Leuchten. Und motiviert über Muskelkater-müde Gliedmaßen hinweg. Los geht’s – wer weiß, wann es solche Bedingungen das nächste Mal gibt?!

Wann es sie zum letzten Mal gab? Das kann mir keiner richtig sagen, gefühlt ist es für alle eine Ewigkeit her. Zehn Jahre etwa. Aber egal, das Hier und Jetzt ist wichtig. Auf dem Hügel am Eingang zu den Klosterwiesen rasen Kinder in Schneeanzügen in Dauerschleife und lauthals kreischend den kleinen Hügel hinab. Spaziergänger mit und ohne Hund kommen mir entgegen, ein Nordic-Walking-Trio, ein Jogger auch. Und dann überholt mich ein Langläufer. Ach wie schön, denke ich, bin ich nicht allein. Ich suche die Spur, die mir Sicherheit gibt und finde viele. Kaum, dass der Schnee kam und liegenblieb, war nämlich Steffen Ludwig in den Klostergärten unterwegs. Als einer der ersten zog der Döbelner hier eine Loipe, die Leute wie ich jetzt dankend nutzen. Nicht durchgängig ist sie sauber, was wohl auch daran liegt, dass sich Spaziergänger, Walker und Langläufer die Wege hier teilen. Doch auf immerhin 800 Metern gibt es eine Runde und dazwischen quer über die Wiesen immer mal noch eine schöne Spur mehr, in denen es sich gut rutschen lässt. Perfekt für den kurzen, knackigen Langlaufausflug. Naherholung direkt vor der Haustür.

Von Manuela Engelmann-Bunk