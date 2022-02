Ab in die Solarbranche – sonnige Aussichten für Nachwuchskräfte

Mittelsachsen

1010 Mädchen und Jungen waren allein im Januar in Mittelsachsen auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz bei der Arbeitsagentur in Freiberg registriert. Zugleich wurden durch die Unternehmen in Mittelsachsen 1120 Berufsausbildungsstellen gemeldet. Wer 2022 die Schule abschließt, hat also die Wahl: unter 324 anerkannten Ausbildungsberufen in Deutschland und rund 17 000 Ausbildungsbetrieben in Sachsen.

Wie findet man den richtigen Beruf?

Die Beraterinnen und Berater der Jugendberufsagenturen helfen tagtäglich bei dieser Entscheidung, denn der Informationsbedarf ist groß. So stellen sich auch viele Jugendliche die Frage: Welche Berufe werden eigentlich in der Zukunft gebraucht? Ein Thema, zu dem wir in den nun anstehenden „heißen“ Monaten der Berufswahl regelmäßig Fakten liefern wollen. Ein Blick in den Koalitionsvertrag der Ampelparteien macht deutlich: Die Solarbranche gewinnt an Bedeutung. So sehen die Pläne der Bundesregierung vor, bis 2030 eine Solarleistung von 200 Gigawatt zu erreichen.

Der komplette Photovoltaik-Wertschöpfungsprozess erfährt in den nächsten Jahren eine enorme Aufwertung – auch in Sachsen. Quelle: Marijan Murat/dpa

Somit müsste der Bestand an Solaranlagen in den kommenden acht Jahren mehr als verdreifacht werden. Damit erfährt der komplette Photovoltaik-Wertschöpfungsprozess eine enorme Aufwertung – auch in Sachsen. Die hiesigen Betriebe setzen allesamt auf Zuwachs und Beschäftigungsaufbau. Die Nachfrage ist groß und Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) bescheinigt der sächsischen Solarindustrie neue Strahlkraft. Die Solarbranche kann jungen Menschen also durchaus eine gute berufliche Perspektive bieten, zumal Jugendstudien seit Jahren ergeben: Junge Menschen halten den Umwelt- und Klimaschutz für die wichtigste Aufgabe unserer Zeit.

Welche Berufe gibt es in der Branche?

Die sächsische Solarindustrie meldet aktuell Ausbildungsplätze für vier Bereiche: Da wäre zum einen die Ausbildung zum Elektroniker/in für Automatisierungstechnik. Sie erweitern Prozessabläufe von automatisierten Systemen, indem sie Komponenten montieren, konfigurieren, installieren und letztlich integrieren. Als Elektroniker/in Betriebstechnik installiert man elektrische Bauteile und Anlagen, montiert Schaltgeräte, programmiert, konfiguriert und erweitert Maschinen und Antriebssysteme.

Ein weiterer Bereich ist der des/der Elektroniker/in für Geräte und Systeme. Sie produzieren und montieren elektronische Baugruppen, installieren und konfigurieren Programme beziehungsweise Betriebssysteme und unterstützen Ingenieure bei der Umsetzung von Aufträgen. Mechatroniker hingegen bauen aus mechanischen, elektrischen und elektronischen Komponenten komplexe Systeme für die Produktion. Auch ein Duales Studium Elektrotechnik ist möglich. Wer sich dafür entscheidet, hilft einmal mit Innovationsfreude, die Herausforderungen wie Digitalisierung und Energiewende zu meistern, indem mit Knowhow die elektrische und elektronische Performance in der Industrie verbessert wird.

Welche Skills sind nötig?

Geschickte Hände und technisches Verständnis sind das eine, es gehören aber auch Berechnungen und Grundkenntnisse der Informatik dazu. Grundsätzlich gilt: Wer gern tüftelt oder baut, installiert oder anderweitig technisch interessiert ist, der wird in diesen Berufen seinen Platz finden.

Was verdienen Auszubildende?

Im ersten Lehrjahr werden je nach Beruf zwischen 700 und 1000 Euro gezahlt, im letzten Ausbildungsjahr kann die Vergütung auf bis zu 1264 Euro steigen. Eine Ausnahme bildet hier das Duale Studium. Zu allen Berufen beraten die Jugendberufsagenturen in Sachsen auch bequem online. Wer sich erstmal einen Überblick verschaffen will, findet die Angebote der Arbeitsagentur unter: www.arbeitsagentur.de/m/ausbildungklarmachen

Von DAZ