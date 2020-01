Abenteuer in Tschechien: Zschaitzer organisiert Urlaub ohne Eltern

Zschaitz

Kindern und Jugendlichen aus Sachsen ein paar schöne Urlaubstage in den Sommerferien bereiten – das haben sich Andreas Sickert und seine etwa 20 Mitstreiter auf die Fahne geschrieben.

Der komplett ehrenamtlich arbeitende Ferienlagerverein „Ferien und Freizeit“ macht das schon seit 1991. „Fast alle unserer Mitglieder waren als Kinder selbst im Ferienlager, teilweise sogar schon in einem von diesem Verein organisierten Ferienlager“, weiß Andreas Sickert, der mit seiner Familie in Zschaitz lebt. Mit Beginn des neuen Jahres will sich der Verein neu aufstellen und auch am Ferienprogramm schrauben.

Zusätzliche Busabfahrtsstellen

Einmal im Jahr, immer in den Sommerferien, fährt der Ferienlagerverein mit seinen Teilnehmern in die Tschechische Republik; genauer: in die böhmische Schweiz. Der Ort heißt Horní Podluží und liegt kurz hinter der deutschen Grenze. Mitfahren können Kinder ab sieben Jahren. Maximal 35 Teilnehmer können mit nach Tschechien reisen. „Es ist schon was anderes, 14 Tage im Sommer mal ohne die Eltern zu verreisen“, erklärt Andreas Sickert.

„Um unsere Fahrt für ein größeres Publikum öffnen zu können, wird es 2020 einen Bustransfer von Leipzig, Döbeln und dem Oli-Park bei Chemnitz geben. Bisher gab es nur in Grimma und Döbeln Abfahrtsstellen“, erklärt Andreas Sickert eine der Änderungen ab diesem Jahr. Auch an der Tagesgestaltung wurde geschraubt. Dafür wurden die Wünsche der teilnehmenden Kinder aus dem vergangenen Jahr berücksichtigt. „Es soll jeden Tag ein begrenztes Zeitfenster ohne Mobiltelefon geben. In dieser Zeit finden verschiedene Angebote für die Kinder statt“, so Sickert weiter. Je nachdem, was die Kinder interessiert, können sie zwischen verschiedenen Angeboten auswählen.

Europas längste Wasserrutsche

Zum Abschluss des Ferienlagers soll ein Tagesausflug nach Liberec stattfinden. „Im dortigen Stadtbad gibt es eine der längsten Wasserrutschen Europas mit über 150 Meter Länge“, verrät Andreas Sickert. „Außerdem konnten wir auch eine neue Wanderstrecke ins Programm nehmen.“ Seit letztem Jahr gibt es eine Interessengruppe Wandern und Natur. Die bisher nur aus Jungen bestehende Gruppe ist mit Karte und Kompass bewaffnet im freien Gelände gewandert. „Dabei haben sie gelernt, Wanderkarten zu lesen und sind zu mehreren Aussichtspunkten im Lausitzer Gebirge gewandert. Sogar einen alten Bunker haben sie im Wald gefunden.“ Was sich nicht ändern soll, ist die gemeinsame Zeit der Jugendlichen miteinander. Sie können sich aktiv an der Gestaltung ihrer Zeit im Ferienlager beteiligen.

Dieses Jahr findet die Reise vom 28. Juli bis 7. August statt. Wer dabei sein oder sich erst einmal informieren möchte, kann sich per Telefon unter 034324/20 53 68 oder per Mail unter der Adresse ferien-und-freizeit@gmx.de melden.

Von Stephanie Helm