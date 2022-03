Ostrau

Von einem besonderen Projekt spricht Katrin Leipacher, wenn sie vom geplanten Abenteuerspielplatz hinter der Eschke-Mühle in Ostrau spricht. Die stellvertretende Bürgermeisterin und Gemeinderätin war in den vergangenen Monaten maßgeblich daran beteiligt, das Projekt zu planen. „Es könnte der größte Spielplatz in der Lommatzscher Pflege werden“, sagt sie. Und ein besonderer noch dazu. Denn nicht nur ein Abenteuerspielplatz soll entstehen, sondern auch ein Naturrastplatz mit Kneipp-Anlage. Beide Vorhaben sollen miteinander verbunden werden, das eine sich in dem anderen wiederfinden.

Schon jetzt weisen Absperrungen darauf hin, dass es schon bald losgeht. Als erstes wird der Mühlgraben umgestaltet. Als nächstes soll dann der Abenteuerspielplatz samt Fitness-Parcours entstehen. Nach Hinweisen aus den Reihen der Gemeinderäte stellte Katrin Leipacher das Projekt zur jüngsten Gemeinderatssitzung vor. Was soll überhaupt entstehen? Welche Spielgeräte wird es geben? „Es ist eine neue Wegeführung geplant. So, dass eine Insellösung entsteht“, erklärt die stellvertretende Bürgermeisterin. Auch ein großer Hügel wird errichtet, auf dem ein großer Rutschenturm stehen soll. „Von dort oben hat man dann eine schöne Sicht ins Jahnatal“, weiß Katrin Leipacher.

Hügel richtig befestigen

Ratsmitglied Bernd Sonntag warf den Hinweis ein, bei der Umsetzung darauf zu achten, dass der Hügel auch richtig befestigt wird. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass das sonst auch nach hinten losgehen kann. So wie auf dem Gelände der Ostrauer Grundschule. Dort musste der Hügel, auf dem die Rutsche befestigt ist, erneut in Angriff genommen werden. Kleine Kinderfüße, die sich den Berg zur Rutsche nach oben kämpfen, lockerten das Areal zunehmend auf. An der Eschke-Mühle könne und müsse man aus den Fehlern von damals lernen. Gemeinderat Ralf Vogt könnte sich zudem eine große Röhre als eine Art Tunnel unter dem Hügel vorstellen.

Naturnaher Spielplatz

Geplant ist außerdem ein großer Sandbereich mit Spielgeräten und beispielsweise einem Sandbagger. Dort soll sich auch die Thematik Mühlengraben wiederfinden. „Ein Mühlenrad als Spielgerät wäre denkbar“, sagt Katrin Leipacher. Generell wurde darauf geachtet, den Abenteuerspielplatz so naturnah wie möglich zu gestalten. Langlebiges Robinienholz, freie Formen und Spielgeräte, die zum Thema passen. So ist zum Beispiel auch ein Matschspielplatz geplant. Dafür soll mit einem kleinen Brunnen, aus dem die Kinder das Wasser selbst pumpen können, der Mühlgraben angezapft werden.

Hinter der Eschke-Mühle sollen ein Naturrastplatz samt Kneipp-Becken (linke Seite) und ein Abenteuerspielplatz mit Fitness-Parcours (rechts) entstehen. Quelle: Sven Bartsch

„Der hintere Bereich wird als Streuobstwiese und Blühwiese angelegt. So könnte man gleich die für den Skatepark notwendigen Ausgleichspflanzungen umsetzen.“ Wird im vorderen Bereich getobt und gespielt, soll es zwischen den Obstbäumen einmal ruhiger und entspannter zugehen. „Es werden Liegen aufgestellt, auf denen sich auch Erwachsene ausruhen können und eine Nestschaukel für die Kinder zum Träumen.“

Neben dem Abenteuerspielplatz soll auch ein Fitness-Parcours entstehen. Mit unterschiedlichen Fitnessgeräten, einer Tischtennisplatte. Um auch ältere Kinder und Jugendliche anzusprechen. „Das Areal soll sich für alle Altersklassen eignen“, betont Katrin Leipacher. Vom Kleinkind bis zum Erwachsenen und alles dazwischen.

Nachfrage nach öffentlichem Spielplatz

Insgesamt 178.000 Euro kostet der Abenteuerspielplatz samt Fitness-Parcours. Ein Großteil der Summe, nämlich 80 Prozent davon, wird mit Hilfe von Leader-Mitteln gefördert. Mit dem Projekt will die Gemeinde das Areal rund um die Eschke-Mühle zur neuen Ortsmitte ausbauen. Dass der Bedarf an einem Spielplatz in Ostrau gegeben ist, daran gibt es keine Zweifel. „Wir haben zwar wunderbare Spielplätze in unseren Kindereinrichtungen, aber die sind eben nicht öffentlich zugänglich“, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Ihm sei von Bürgern aus den Ortsteilen immer mal wieder angetragen worden, dass ein Spielplatz mitten in Ostrau schon lange fehlt.

Mit dem Abenteuerspielplatz, dem Fitness-Parcours und dem Naturrastplatz samt Kneipp-Anlage wird die Fläche hinter der Eschke-Mühle auf eine besondere Art und Weise belebt. Der Anfang wird dort jetzt mit der Errichtung des Naturrastplatzes gemacht. Noch ist dort außer rissigen Betonwänden und einem inzwischen von Gestrüpp befreiten Graben nicht viel zu sehen. Schon bald lädt dort am Mühlgraben ein Naturrastplatz zum Verweilen ein, direkt neben dem Jahnatalradweg gelegen.

Von Stephanie Helm