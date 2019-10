Abfallgebühren steigen ab nächstem Jahr zum Teil deutlich

Mittelsachsen/Döbeln

Die Bewohner des Landkreises müssen ab kommendem Jahr höhere Müllgebühren zahlen. Sowohl eine neue Abfallgebührenkalkulation für die Jahre 2020 und 2021 als auch eine geänderte Abfallgebührensatzung hat der Kreistag in seiner Sitzung am Mittwochabend mit deutlicher Mehrheit abgesegnet.

Zum Teil erhebliche Steigerungen

Der gegenwärtige Kalkulationszeitraum für die Abfallgebühren des Landkreises endet Ende dieses Jahres. Im Ergebnis der neuen Kalkulation ergeben sich Gebührensteigerungen. So sollen beispielsweise beim Restabfall die Festgebühren um knapp sieben Prozent und die Entleerungsgebühren um etwa 13,5 Prozent steigen. Hinzu kommen weitere zum Teil erhebliche Gebührenanhebungen für den zugelassenen Restabfallsack, für Mehrmengen an Sperrmüll und für Grünschnitt.

Die Gebühren im Detail

Die behälterbezogene Festgebühr für Restabfallbehälter wird demnach ab Januar 2020 für die 80 Liter-Tonne 3,20 Euro pro Monat betragen. Bislang lag diese Gebühr bei drei Euro. Der Betrag für den 120 Liter-Behälter steigt von derzeit 4,50 Euro auf 4,80 Euro pro Monat. Auch die Behälterentleerungsgebühr pro Entleerung eines Restabfallbehälters steigt – von 3,70 Euro auf 4,20 Euro pro Entleerung einer 80 Liter-Tonne oder von 5,55 Euro auf 6,30 Euro für einen 120 Liter-Behälter. Die Gebühr für einen zur Entsorgung zugelassenen 80 Liter Restabfallsack (blauer Sack) steigt von aktuell vier Euro auf 4,50 Euro pro Sack. Für die Entsorgung von Mehrmengen an Sperrmüll wird ab nächstem Jahr ein Betrag von 39,67 Euro pro Kubikmeter verlangt. Die bisherige Gebühr beträgt 31,85 Euro pro Kubikmeter. Die Entsorgung von Grünschnitt soll künftig 20,50 Euro je Kubikmeter kosten (alt: 9,50 Euro). Die so genannte Umstellungsgebühr, also die Gebühr für die Umstellung von Abfallbehältern bleibt nach neuer Kalkulation konstant bei 7,50 Euro.

Viele Ursachen für höhere Gebühren

„Das Leben ist teurer geworden. Die Preise steigen“, sagt der Geschäftsführer der Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen (EKM), Jens Irmer. Um die Abfallwirtschaft mache diese Entwicklung keinen Bogen. Konkret nannte Irmer verschiedene Ursachen für die geplante Gebührensteigerung. So habe der Abfallwirtschaftsverband Chemnitz (AWVC), in dem der Landkreis Mittelsachsen mit den Regionen der ehemaligen Kreise Freiberg und Mittweida Mitglied ist, seine Gebühren für die Behandlung und Verwertung von Restabfall und sperrigen Abfällen gegenüber der letzten Kalkulationsperiode durchschnittlich um zirka 19 Prozent erhöht. Das liege an gestiegenen Kosten beim AWVC selbst, zum Beispiel Personalkosten, aber auch an den gestiegenen Marktpreisen für die Verwertung behandelter Abfälle.

Zu viel Altholz auf dem Markt

„Ein großes Problem ist der enorme Anstieg von auf dem Markt befindlichen Altholzmengen. Dieser ist auf das viele schadhafte Naturholz mit Borkenkäferbefall zurückzuführen. Die vorhandenen Verwertungskapazitäten reichen dafür nicht aus. Das wirkt sich deutlich auf die Preise aus“, erklärt EKM-Chef Irmer. Die beauftragten Entsorger hätten aufgrund dieser Marktentwicklung Preisanpassungen beantragt. Irmer: „Diese liegen bei 356 Prozent über den bisherigen Verwertungspreisen, was sich auf die Festgebühr auswirkt.“ Die Steigerung der Kosten für die Behandlung und Entsorgung von Problemstoffen sowie die Verringerung der Verwertungserlöse für Papier und Pappen würden ebenfalls eine Anhebung der Gebühren notwendig machen. Nicht zuletzt mache sich eine starke Kostensteigerung bei der Verwertung von Grünabfällen bemerkbar.

Region Döbeln mit Sonderrolle

Die Döbelner Region ist derzeit verbandsfrei. Für die Verwertung des Abfalls aus dem Altkreis Döbeln konnte der Landkreis besondere, günstigere Konditionen aushandeln, wovon in den zurückliegenden Jahren der gesamte Kreis profitierte. Die Landesdirektion will aber laut Irmer unterschiedliche Konditionen nicht mehr zulassen. Der Landkreis ist zwar gegen diese Entscheidung der Landesdirektion in Widerspruch gegangen und würde auch den Klageweg beschreiten. Immerhin gehe es um einen Mehraufwand von 2,8 Millionen Euro. Aber, so der EKM-Chef: „Uns läuft die Zeit davon. Nach dem kaufmännischen Vorsorgeprinzip habe ich diese Mehrkosten mit einkalkuliert.“

Von Olaf Büchel