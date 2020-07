Hartha

Einen außergewöhnlichen und sehr zuverlässigen Jahrgang“, nennt Schulleiterin Heike Geisler die diesjährigen Abiturienten des Martin-Luther-Gymnasiums Hartha. Am Freitagabend erhielten sie feierlich in der HarthArena ihre Abiturzeugnisse überreicht.

Alle haben das Abitur geschafft

Die Schulleiterin und die Tutoren der Zwölfer-Kurse waren sichtlich stolz, denn trotz der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Schwierigkeiten haben 72 von 72 Schülern am Martin-Luther-Gymnasium ihr Abitur erfolgreich abgelegt. Und das ohne, dass eine zusätzliche mündliche Prüfung nötig war.

Auch der Gesamtdurchschnitt des Jahrgangs von 2,17 kann sich sehen lassen.

Einmal 1,0 und zweimal 1,2

Besonders hervorheben möchte Schulleiterin Heike Geisler die Leistungen von Gianni Florin Seidl, der den traumhaften Gesamtdurchschnitt von 1,0 erzielte. Rosali Becker und Jannis Quandt machten ihr Abitur mit 1,2.

13 Abiturienten des Corona-Jahrgangs erreichten einen Durchschnitt besser als 1,5. Sie alle werden am Martin-Luther-Gymnasium mit einem Online-Stipendium von e-fellows.net auszeichnet. Dieses Stipendium eröffnet ihnen den Zugang zu einem Netzwerk sowie Abonnement von 25 renommierter Zeitungen und Zeitschriften, Zugang zu zwölf wissenschaftlichen Datenbanken, jährlich 12.000 kostenfreie Studien- und Karriereratgeber, Betreuung durch einen Mentor und jährlich 250 Veranstaltungen zum Austausch mit anderen Stipendiaten.

23 Schüler besser als 2,0

Insgesamt waren am Martin-Luther-Gymnasium in diesem Jahr 23 Zwölftklässler besser als 2,0. Zudem haben alle Schülerinnen und Schüler ihre Prüfungen nach der Corona-Pause dennoch zum ersten Termin geschrieben. Das gab es im Einzugsbereich des Landesamtes für Schule und Bildung in Chemnitz nur an drei Gymnasien.

Preise für beste Mathematiker, Physiker und Chemiker

Den Abiturpreis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung erhielt Valentin Markgraf. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft verleiht den Abiturpreis für hervorragende Ergebnisse an Tobias Jäckel.

Die Gesellschaft Deutscher Chemiker zeichnet die Jahrgangsbesten Valentin Markgraf und Jannis Quandt mit einer Jahresmitgliedschaft aus.

Zudem zeichnete der Förderverein des Martin-Luther-Gymnasiums die fünf besten Absolventen mit einem Gutschein aus.

Von Thomas Sparrer