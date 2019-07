Region Döbeln

Mitten im Sommer nach Erfrischung im kühlen Nass zu suchen ist oftmals sehr verlockend. Nur wohnt nicht jeder in direkter Freibadnähe. Deshalb kann der Sprung ins örtliche Gewässer unter Umständen verlockender oder zumindest praktischer für die schnelle Abkühlung sein. Diese Orte, die offiziell nicht zum Baden gedacht sind, werden vom Landratsamt Mittelsachsen „wilde Badestellen“ genannt. Und im Gegensatz zu Schwimmbädern unterliegen diese Flecken keiner regelmäßigen hygienischen Kontrolle.

„Rechtlich gesehen besteht derzeit für das Gesundheitsamt keine Überwachungspflicht“, heißt es aus dem Landratsamt. „Dennoch können diese Gewässer zur Gefahr für Badegäste werden.“ Deshalb lässt die Behörde die bekannten Stellen mindestens einmal jährlich durch das Gesundheitsamt beproben.

Grenzwertüberschreitung in der Jahna

Im Altkreis Döbeln führt das Landratsamt insgesamt neun „wilde Badestellen“, die alle in den vergangen Wochen kontrolliert wurden. Die Ergebnisse hat die Behörde nun öffentlich gemacht. Demnach sollten besonders Wildbader, die die Jahna zur Abkühlung nutzen, besonders aufpassen. „Ergebnis: nicht in Ordnung“ lautet das Urteil des Gesundheitsamtes nach einer Gewässerprobe vom 2. Juli.

Hintergrund sind nach Angaben des Landratsamtes mikrobiologische Grenzwertüberschreitungen – darunter können zum Beispiel Bakterien, Pilze und auch Algen fallen. Wer trotzdem in die Jahna steigt, muss unter Umständen mit gesundheitlichen Folgen rechnen. „Mit der unzureichenden Sichttiefe kann die Sicherheit der Badegäste nicht gewährleistet werden“, führt Cornelia Kluge, Pressereferentin des Landratsamtes Mittelsachsen, aus. Diese liegt im Fall der Jahna, die nach Angaben der Behörde in der Region Ostrau beprobt wurde, bei 30 Zentimetern. Das begünstigt im Zweifelsfall die Entwicklung von Blaualgen, deren Toxine Haut- beziehungsweise Schleimhautreizungen hervorrufen können.

Weitere Proben in Ordnung

Weniger kritisch sieht es momentan – beziehungsweise mit Entnahme der ältesten Probe am 18. Juni – an anderer Stelle im Altkreis aus. Wildbader am Baderitzer Stausee, in der Striegis bei Grunau und der Zschopau bei Töpeln müssen sich lediglich mit „optisch schlechter Gewässergüte“ herumschlagen. An der Talsperre Kriebstein war bei Entnahme der Probe am 25. Juni bereits Algenentwicklung zu beobachten. Eine zweite Probe hat das Gesundheitsamt bereits genommen. Im vergangenen sah sich das Amt aufgrund der Algenbildung in Talsperre und Stausee Baderitz dazu veranlasst, ausdrücklich vor dem Baden in beiden Gewässern zu warnen.

Bis auf die Jahna gingen die Ergebnisse für die „wilden Badestellen“ jedoch alle offiziell „in Ordnung“ aus. Mit diesem Stempel werden ohne weitere Anmerkungen auch die Freiberger Mulde am Heinz-Gruner-Sportpark in Döbeln, die Freiberger Mulde bei Klosterbuch, die Mockritzer Teiche sowie die Zschopau in Waldheim geführt.

Das Landratsamt rät trotzdem dazu, nicht bedenkenlos wildbaden zu gehen. „Wer es dennoch nicht lassen kann, sollte sich nach dem Baden, spätestens am Abend, gründlich abduschen“, so heißt es aus der Behörde.

Von André Pitz