Jahna/Obersteina

Das ging ruckzuck: Die „Grüne Aue“ in Obersteina ist Geschichte. In den vergangenen Wochen wurde der alte Gasthof dem Erdboden gleichgemacht. So schnell der Abriss jetzt auch ging – der Weg dahin war lang. Jahrelang hatte die Gemeinde Ostrau das Thema auf dem Tisch, reichte das Vorhaben immer wieder bei diversen Förderprogrammen ein. Lange klappte es nicht, doch Ende vergangenen Jahres flatterte endlich die Zusage rein. Über das Förderprogramm „Vitale Dorfkerne“ werden knapp 71 Prozent der Gesamtkosten in Höhe von 125.000 Euro vom Freistaat Sachsen übernommen. Was übrig bleibt, stemmt die Gemeinde selbst. Und das tut sie gern, denn mit dem Abriss des alten Gasthofes verschwindet ein Schandfleck im Ort.

Bänke, Büsche, Blumen und Bäume

Bevor der Abriss starten konnte, mussten zunächst die Medienanschlüsse demontiert und der gesamte Komplex entrümpelt werden. Außerdem musste der Natursteinkanal, der das Gebäude unterquert, gesichert werden. Denn: Unter dem Gebäude verlief ein Bach, die Kleine Jahna. Mittlerweile ist das Gebäude, das aus zwei Einheiten besteht, verschwunden. Der vordere Teil direkt an der S35 gelegen beherbergte in den vergangenen Jahrzehnten die Gaststube sowie eine Wohnung im Obergeschoss. Im hinteren Teil befanden sich Wirtschaftsräume und ein großer Saal. Schon lange waren die Räume nicht mehr betretbar. Nässe drang ins Gebäude ein und auch die Holzbalkendecken waren stark beschädigt.

Den Auftrag für die Abrissarbeiten vergaben die Gemeinderäte an die Firma SKR Sönitz GmbH aus Lichtenberg im Erzgebirge. Die Abrisskosten schlugen mit rund 63.700 Euro zu Buche. Sind die Spuren des Abrisses beseitigt, folgt die Neugestaltung der dann entstandenen Freifläche. Die soll als Grünfläche mit Bänken und Blumen, Büschen und Bäumen gestaltet werden.

Auch der alte Gasthof in Jahna soll abgerissen werden. Weil eine akute Gefahr von dem maroden Gebäude ausgeht, ließ es die Gemeinde schon sichern. Quelle: Sven Bartsch (Archiv)

Ein ähnliches Schicksal wird den alten Gasthof in Jahna ereilen. Und auch hier wurden der Gemeinde so manche Steine in den Weg gelegt. Über ein Jahr dauerte die Odyssee rund um das alte Gebäude. Es bröckelte die letzten Jahre vor sich hin, immer wieder stürzten Teile herab. Weil akute Gefahr von dem Gebäude ausging, ließ die Gemeinde das Dach schon vor Monaten notsichern. Mittlerweile droht der Gasthof sogar einzustürzen. Das Problem: Der Gemeinde gehörte der alte Gasthof nicht. Die Eigentümerin war lange nicht greifbar, Briefe liefen ins Leere. Das lag daran, dass eben jener Eigentümerin ein Betreuer zugeteilt wurde, der sich um alle finanziellen und rechtlichen Belange kümmert. Letztendlich konnte eine Lösung gefunden werden und die Gemeinde kaufte das marode Gebäude für 900 Euro.

Parkplätze für Friedhofsbesucher

Mit Hilfe von Fördermitteln aus dem Landes-Brachenprogramm soll der Abriss nun realisiert werden. Die Voraussetzungen dafür schaffte die Gemeinde schon im letzten Jahr. Sie ließ den Abriss des alten Gasthofs in Jahna vorsorglich ins Brachflächenkataster eintragen. Ein Planer ermittelte die voraussichtlichen Kosten für das Unterfangen: Rund 110.000 Euro werden für den Abriss fällig. Bei einer 90-prozentigen Förderung müsste die Gemeinde dann noch rund 11.000 Euro beisteuern. Ist der Gasthof dann mal weg, ist eine behutsame Flächenbereinigung geplant. „Eventuell könnten dort Parkplätze für den Friedhof entstehen“, so Bürgermeister Dirk Schilling (CDU).

Von Stephanie Helm