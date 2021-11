Abriss besiegelt: „Grüne Aue“ in Obersteina verschwindet

Obersteina

Was lange währt, wird endlich gut. Selten passte ein Sprichwort so gut wie im Fall der „Grünen Aue“ in Obersteina. Der alte Gasthof wird abgerissen. Der Weg dahin war lang. Seit Jahren hat die Gemeinde Ostrau das Thema auf dem Tisch, reichte das Vorhaben immer wieder bei diversen Förderprogrammen ein. Lange klappte es nicht, doch in diesem Jahr flatterte endlich die Zusage rein. Über das Förderprogramm „Vitale Dorfkerne“ werden knapp 71 Prozent der Gesamtkosten in Höhe von 125.000 Euro vom Freistaat Sachsen übernommen. Was übrig bleibt, stemmt die Gemeinde selbst. Und das tut sie gern, denn mit dem Abriss des alten Gasthofes verschwindet ein Schandfleck im Ort.

Bevor der starten kann, müssen zunächst die Medienanschlüsse demontiert und der gesamte Komplex entrümpelt werden. Außerdem muss der Natursteinkanal, der das Gebäude unterquer, gesichert werden. Denn: Unter dem Gebäude verläuft ein Bach, die Kleine Jahna. Zudem wird eine Mauer an einer der Grundstücksgrenzen auf lose Steine untersucht. Gibt es die, müssen sie entweder entfernt oder befestigt werden. Vor der Felsmauer wird anschließend ein Schutzzaun angeordnet – als Schutz vor herabfallenden Steinen. Abgerissene Mauerverzahnungen werden ausgebessert. Ist das geschafft, startet der eigentliche Abriss der „Grünen Aue“.

Das Gebäude, das aus zwei Einheiten besteht, verschwindet. Der vordere Teil direkt an der S35 gelegen beherbergt bisher die Gaststube sowie eine Wohnung im Obergeschoss. Im hinteren Teil befinden sich Wirtschaftsräume und ein großer Saal. Alle eint eins: Die Räume sind nicht mehr betretbar. Nässe dringt ins Gebäude ein. Die Holzbalkendecken sind stark beschädigt.

Den Auftrag für die Abrissarbeiten haben die Gemeinderäte nun vergeben: Die Firma SKR Sönitz GmbH aus Lichtenberg im Erzgebirge bekam den Zuschlag. Sie gaben mit rund 66.300 Euro das günstigste Angebot ab. Beschließen mussten die Gemeinderäte aber eine andere Summe – und die war um knapp 3.000 Euro günstiger. Die Firma gewährte einen Preisnachlass von vier Prozent. Demnach schlagen die Abrisskosten nun mit rund 63.700 Euro zu Buche.

Nach dem Abriss folgt anschließend die Neugestaltung der so entstehende Freifläche. Die soll ein Ort des Verweilens werden – mit Bänken und Blumen, Büschen und Bäumen. Der Auftrag dafür wird als nächstes im Gemeinderat vergeben.

Von Stephanie Helm