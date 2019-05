Däbritz

Schon im Februar hatte die Teilnehmergemeinschaft (TG) Schrebitz den Abriss der Alten Schäferei in Däbritz im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens verkündet. Weil für den neuen Hochwasserschutz in Schrebitz einiges an Fläche versiegelt werden muss, kommt die baufällige Schäferei weg, um Grünfläche zu schaffen.

Nun wird es konkret: Der Ostrauer Gemeinderat hat dem Vorhaben in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt – und damit auch der geplanten Verdopplung der Abrisskosten, an denen die Kommune mit 20 Prozent Eigenanteil beteiligt ist.

Leistungsverzeichnis fehlte

Im vergangenen Jahr hatte die Gemeindeverwaltung den Abriss grob mit 63.000 Euro in den Haushaltsplan für 2019 eingestellt. 12.600 Euro Eigenanteil hätte das laut Vereinbarung mit der TG bedeutet. Doch erst jetzt wurde ein konkretes Leistungsverzeichnis erstellt, wie Bürgermeister Dirk Schilling den Räten erklärte. Dadurch wurde die genaue Kostenermittlung möglich, die hervorbrachte, dass das ganze Vorhaben fast doppelt so viel kostet – 123.400 Euro.

Der Eigenanteil klettert dadurch auf 24.700 Euro. Die Ursache dafür liegt auch im aufwendigen Umsiedlungsverfahren der im leer stehenden Gebäude eingenisteten Tiere. „Wir haben einen Gutachter durchgeschickt und der hat Spuren gefunden, dass sich scheinbar ab und zu Fleckfledermäuse dort aufhalten“, erklärte der TG-Vorsitzende Erik Sefkow im Frühjahr.

Ausweichquartiere müssen her

Daher war der TG die Auflage erteilt worden, vor dem Abriss ein Ausweichquartier zu schaffen. Dieses ist mit den Erdkellern hinter dem Gebäude schon vorhanden. Sie müssen nur zugfrei, zugänglich und völlig dunkel für die Tiere hergerichtet werden.

Der Abriss kann aus Rücksicht auf die Tiere frühestens im September beginnen. Bis dahin müssen Brutzeiten eingehalten werden. Insgesamt werden in Schrebitz rund 400.000 Euro verbaut, von denen Ostrau 80.000 Euro übernehmen muss.

Von Sebastian Fink