Absagewelle schwappt über Ostrau, Zschaitz und Großweitzschen

Ostrau/Zschaitz/Großweitzschen

Fast genau ein Jahr ist es her, dass eine Absagewelle über die Gemeinden Ostrau und Zschaitz-Ottewig schwappte. Jetzt erleben sie ein kleines Déjà-vu. Denn die steigenden Infektionszahlen bringen die Veranstalter in die Bredouille. Hinzu kommt das undurchsichtige Regelwerk. Was darf noch stattfinden? Was nicht? Und wie lange gilt das? Vereine, in deren Hände die Organisation solcher Veranstaltungen oft liegt, ziehen deswegen die Reißleine. Jeden Tag kommen neue Absagen hinzu.

Notbremse gezogen

Der Verein „Kulturdenkmal Gasthof Wilder Mann“ zum Beispiel wollte am Samstag zum Glühweinfest einladen. Kurzfristig wurde die Veranstaltung abgesagt. Das gleiche gilt für den Weihnachtsmarkt in Jahna. Dort wollte der Weihnachtsmann am 27. November zum ersten Mal in den Landgemeinden vorbeischauen, die Original Jahnataler Blasmusikanten waren auch schon gebucht. Doch der Dorf- und Heimatverein zieht die Notbremse. „Wir wollen vielleicht im Januar einen Wintermarkt machen. Hoffentlich sind dann noch mehr Menschen genesen und geboostert und die Zahlen lassen das zu“, sagt die Vereinsvorsitzende Grit Wachsmuth-Schmidt.

Das gleiche Schicksal ereilt die Seniorenweihnachtsfeiern in Ostrau, Zschaitz und Großweitzschen. „Wir könnten die Veranstaltung nur unter sehr großen Einschränkungen durchführen“, begründet Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) die Absage. Man wolle niemanden ausschließen, denn die Veranstaltung hätte unter 2G-Regeln stattgefunden. Gerade weil dann die älteren Herrschaften zusammen sitzen und feiern, entschieden sich alle drei Kommunen für eine Absage. Das Risiko ist zu hoch – trotz 2G-Regelung. Die Verantwortung dafür, wenn doch etwas passiert, will niemand tragen.

Ostrau sagt Weihnachtsmarkt ab

Erst am Freitagfrüh fiel die Entscheidung gegen den Weihnachtsmarkt in Ostrau. Bis zuletzt hoffte die Gemeinde, wartete die aktuelle Corona-Schutzverordnung ab. Doch es führte kein Weg vorbei. In diesem Jahr wird es keinen Weihnachtsmarkt in Ostrau geben. Schon im letzten Jahr, fast um die selbe Zeit, musste der Bürgermeister die Veranstaltung abblasen.

Auch der Schrebitzer Heimatverein zieht die Reißleine. „Es ist schlimm. Wir haben ein ganzes Jahr darauf hingearbeitet, haben die Kulissen vorbereitet und uns darauf gefreut“, sagt die Vereinsvorsitzende Birgit Müller. Doch auch wenn der Weihnachtsmarkt in Schrebitz ausfällt: Geschmückt wird trotzdem. Am Samstag kommt der Weihnachtsbaum und auch die Pyramide wird aufgestellt. „So können wir den Leuten wenigstens ein bisschen Weihnachtsstimmung rüberbringen.“

Von Stephanie Helm