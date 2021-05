Abschied mit 1000 Euro für Döbelner Tafel

Döbeln

Drei Jahrzehnte hat Gabriele Partzsch im Unternehmen ihres Mannes Thomas mitgearbeitet und es in verschiedenen Positionen mitgestaltet. Jetzt wechselt die Frau des Firmenchefs in den Ruhestand. Dafür ließ sich nun die Belegschaft von Döbelns größtem Arbeitgeber etwas einfallen. Denn mit Gabriele Partzsch geht bei der Unternehmensgruppe Partzsch eine gute Seele in den Ruhestand. Doch was könnte man zum offiziellen Abschied schenken? Die Belegschaft hatte eine andere Idee. Sie bedankt sich mit einer Spendensammlung.

Gabriele Partzsch war vor allem in der allgemeinen Verwaltung des Betriebes tätig und galt vielen auch als gute Seele des Unternehmens. Immer wieder schob sie im Namen des Unternehmens soziale Projekte an. Viele Jahre organisiert sie im Namen des Unternehmens jährlich eine Weihnachtsfeier für Kinder aus finanziell schlechter gestellten Familien. In Zusammenarbeit mit der Döbelner Tafel wurde dabei ein leckeres Essen zubereitet und auch der Weihnachtsmann kam mit einem Sack voller Geschenke vorbei. Entstanden war die Tradition, nach dem ihr Mann Thomas 2006 beim Goldenen Stiefel der Döbelner Allgemeinen Zeitung und des Landratsamtes Döbeln zum Unternehmer des Jahres gekürt wurde. Das damalige Preisgeld stockte der Unternehmer auf und stiftet die erste Weihnachtsfeier für Kinder aus sozial benachteiligten Familien.

Die Zusammenarbeit mit der Tafel lag seit dem in den Händen seiner Frau Gabriele. Und so sammelten vor ihrem Abschied in den Ruhestand die Mitarbeiter der Unternehmensgruppe in Döbeln untereinander. „1000 Euro kamen dabei zusammen. Darauf sind wir sehr stolz“, sagt Madlen Gabsch vom Marketing der Unternehmensgruppe. Sie übergab gestern die Spendensumme gemeinsam mit Christian Partzsch, Geschäftsführer der Partzsch Elektromaschinenbau GmbH, an Maxi Lippmann, welche die Tafeln in Döbeln und Mittweida leitet.

Etwa 140 Familien und Bedarfsgemeinschaften versorgt die Döbelner Tafel jede Woche in der Region Döbeln mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfes. Allein 80 bis 90 kommen jeden Donnerstag zur Ausgabestelle in Döbeln an der Eichbergstraße. In der Corona-Zeit sind auch viele von Kurzarbeit betroffene darunter.

Träger der Döbelner Tafel ist der Verein Netz-Werk Mittweida im Verbund des Diakonischen Werkes Sachsen. Der Verein übernahm die Döbelner Tafel vor einigen Jahren von der Arbeiterwohlfahrt und modernisierte Fahrzeuge und Kühlhäuser. An fünf Tagen pro Woche fahren Helferinnen und Helfer der Tafel Supermärkte, Bäckereien, Tankstellen und andere Anbieter an und sammeln Lebensmittelspenden aus überschüssigen, am Tage unverkauften Waren als Lebensmittelspenden ein. In Döbeln und Mittweida werden die Waren dann in einem Zentrallager vorsortiert und zu den Ausgabezeiten gegen einen symbolischen Preis an die Bedürftigen abgegeben.

Mehr als 600 Mitarbeiter arbeiten derzeit in Döbeln und umliegenden Orten in den 27 Produktionshallen auf 40 000 Quadratmeter Produktionsfläche bei der Partzsch Unternehmensgruppe. Die Belegschaft möchte die Zusammenarbeit mit der Tafel und anderen soziale Projekten auch künftig fortsetzen, kündigt Madlen Gabsch vom Marketing des Unternehmens an.

Von Thomas Sparrer