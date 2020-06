Abschied nach 30 Jahren: Waldheims Stadtrat wird durch Mandatswechsel jünger

Waldheim

Nach 30 Jahren hört Peter Buschmann auf. Aber sein Nachfolger als Stadtrat in Waldheim steht schon in den Startlöchern. Eyk Fechner übernimmt das Mandat. Am 30. Juli wird ihn Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) verpflichten. Bei der Stadtratswahl im vergangenen Jahr hatten die Stimmen für Eyk Fechner nicht gereicht, um direkt in den Rat einzuziehen. So kommt er nun als Nachrücker in das Gremium ein.

Peter Buschmann hat einen guten Grund als Stadtrat aufzuhören. Und der 72-Jährige redet offen darüber. „Ich höre nicht mehr so gut, habe zwei Hörgeräte. In den Sitzungen fällt es mir schwer, alles zu verstehen.“ Eigentlich wollte er weiter machen, hätte das Heimatfest in drei Jahren gerne noch als Stadtrat erlebt. Nun verabschiedet er sich mit einer Bitte an seinen Nachfolger: „Kümmer Dich um die Jugend, hörste? Wir haben viel für die Alten gemacht, zum Beispiel Seniorenheime gebaut.“

Zentrumsnaher Jugendtreff noch nicht vom Tisch

Eyk Fechner hat den Themenbereich Jugend bereits ins Auge gefasst. Er will junge Ideen in den Stadtrat bringen, jugendorientiert arbeiten. Dazu gehört auch ein zentrumsnaher Jugendtreff. Er hatte sich gemeinsam mit anderen schon Objekte in Waldheim angeschaut, aber etwas Passendes war bisher nicht dabei. „Möglicherweise bekommen wir auch eine Lösung mit Hartha hin“, sagt Eyk Fechner. Das ehemalige Waldheimer Kulturzentrum, das die Stadt jetzt an die Waldheimer Wohnungsbau -und Verwaltungsgesellschaft übergibt, wäre für den 30-Jährigen aber keine Alternative gewesen. Das Thema Kinderbetreuung beschäftigt Eyk Fechner ebenfalls. „Die Elternbeiträge abzuschaffen, wäre zwar gut“, gibt er unumwunden zu, weiß aber auch, dass dies ein schwer zu erreichendes Ziel ist. Er will sich daher zunächst dafür einsetzen, diese Beiträge nicht weiter anzuheben.

„Einmal hatte ich tüchtig die Schnauze voll“

Peter Buschmann hat alle Waldheimer Kontroversen im Stadtrat miterlebt. Bereits in der Ära Teichert gab es davon einige. „Einmal hatte ich tüchtig die Schnauze voll“, sagt er. Es ging um die Umbenennung der Waldheimer Oberschule. Diese hieß bis Mitte der 1990er Jahre „Alexander und Gertrud Neroslow“, dann nach Stadtratsbeschluss Mittelschule Waldheim. Alexander war ein russischer Maler, der aus politischen Gründen in der Nazidiktatur im Zuchthaus Waldheim saß, so wie seine Frau Gertrud. „Dass man die Schule nicht nach ihr nennt, habe ich noch verstanden. Aber gegen den Alexander sprach doch eigentlich nichts“, sagt Peter Buschmann. Gertrud Neroslow soll nach dem Krieg die Waldheimer Luther-Schule mit rigiden Methoden geleitet haben, heißt es. Der Schulnamenstreit beschäftigte Waldheim damals immens. Die Straßenausbausatzung ebenso. Sie hatte in Peter Buschmann einen Gegner. „Da wurde den Bürgern in die Taschen gegriffen“, sagt er.

Trotz Neroslow-Streit und Straßenausbaubeiträgen kann Peter Buschmann auch viel Positives berichten, das in der Zeit in Waldheim geschah, die er als Stadtrat begleitete. Der Wohnungsbau zum Beispiel, die Umgehungsstraße und es ist ja noch viel mehr geworden in Waldheim seit der Wende, die sich zur Perle des Zschopautals wandelte.

