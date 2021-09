Abschied und Neuanfang in der Schrebitzer Bibliothek

Schrebitz

Sie wird die Bibliothek in Schrebitz arg vermissen. Christa Berger leitete die Bücherei im Ort ein Vierteljahrhundert lang. Eigentlich wollte sie nur kurz bleiben, sollte übergangsweise die Vertretung sein. 25 Jahre später fällt es ihr schwer zu gehen. „Ich kenne hier alle“, sagt Christa Berger. Vor allem die Kinder, die in ihre Bibliothek kommen, wird sie vermissen. „Ich hatte immer Gummibärchen in der Schublade.“ Doch die Arbeit in der Bücherei machte der 78-Jährigen immer mehr zu schaffen. Die schweren Kartons, in denen neue Bücher kamen und ausgelesene Bücher gingen, waren für Christa Berger kaum noch zu stemmen. Ganz den Rücken kehren wird sie ihrer Bibliothek aber nicht. „Ich bleibe Nutzerin“, sagt sie. „Dann komme ich zum Lesen her.“

Bangen, was aus ihrem Herzstück wird, muss Christa Berger nicht. Ihre Nachfolgerin steht schon parat. In den vergangenen Monaten hat sie sie selbst eingearbeitet. Bernfriede Drengner wird künftig die Tür zur Schrebitzer Bibliothek aufschließen. Die 69-Jährige lebt in Schrebitz. „Ich bin Rentnerin, ich brauche eine Aufgabe“, ist ihre Antwort darauf, warum sie den Staffelstab von Christa Berger übernimmt. 

Sind zum Abschied vorbeigekommen: die Leiterin der Kreisergänzungsbibliothek in Hainichen, Gabriele Hohmann (links), und Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling. Quelle: Sven Bartsch

Zum Abschied von Christa Berger findet Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) bewundernde Worte. „Sie richtete ihre Arzttermine nach den Öffnungszeiten der Bibliothek“, sagt er. Das Gemeindeoberhaupt ist froh, dass eine Nachfolgerin für den Posten gefunden werden konnte. Auch wenn es in Ostrau, gleich neben der Grundschule, eine Bibliothek gibt: Schrebitz muss nicht befürchten, dass die Türen hier zugeschlossen werden. Die kleine Bücherei im Ort soll bleiben. „Das war schon immer unsere Maxime und bleibt es auch. Solch kleine Büchereien haben absolut ihre Berechtigung“, betont Dirk Schilling.

„Jedes Dorf hat seine Eigenheiten“

Nicht nur er ist froh darüber, dass es in Schrebitz weitergeht. Gabriele Hohmann leitet die Kreisergänzungsbibliothek in Hainichen. Von dort bekommt die Schrebitzer Einrichtung ihre Bücher, ist daran angegliedert. „Es ist wichtig, dass wir Leute haben, die das weitermachen“, sagt Gariele Hohmann. 50 Gemeindebibliotheken gehören zum großen Ganzen. „Und jedes Dorf hat seine Eigenheiten“, weiß sie. Es sind die Menschen, die sie leiten, die genau wissen, wie die Menschen vor Ort ticken und welche Lesegewohnheiten sie haben. Für Gabriele Hohmann sind sie deshalb unverzichtbar.

„Es war eine wunderbare Zusammenarbeit“, sagt Christa Berger über das Zusammenspiel ihrer kleinen Bücherei mit der Kreisergänzungsbiliothek. Und Gabriele Hohmann ergänzt: „Wir waren und sind bestrebt, unsere Bestände zu wechseln und zu pflegen.“ Trotz dem relativ geringen Bücherbestandes in Schrebitz werden regelmäßig die Kartons hin- und hergetauscht. Damit die Menschen immer einen guten Grund haben, vorbeizuschauen. So wie Christa Berger. Jetzt nur nicht mehr als Leiterin, dafür aber als Leserin.

Von Stephanie Helm