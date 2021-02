Abschied und Neubeginn in Döbeln-Ost: Zwillich geht – Höschler kommt

Döbeln

Die Firma AZET Zwillich hat ihre Döbelner Filiale in der Oswald-Greiner-Straße zum Jahresende geschlossen. Das für seinen Reifenservice, Autohandel und als freie Kfz-Werkstatt bekannte Familienunternehmen aus dem Rochlitzer Ortsteil Noßwitz mit bisher vier Filialen gab seine Döbelner Filiale aus strategischen Gründen auf. Doch was wird aus den etwa 250 Sommerreifensätzen der Döbelner Kunden, die in der Filiale bis zum Reifentausch im Frühjahr eingelagert sind?

Die Reifen sind sicher

„Die Kunden müssen sich keine Sorgen machen. Die Reifen sind in guten Händen. Sie können zum Reifentausch im Frühjahr abgeholt werden oder wir übernehmen für sie als neuer Partner den Reifenservice und bieten für die dann getauschten Reifen neue Einlagerungsverträge an“, versichern die Brüder Matthias und Andreas Höschler. Die beiden Unternehmer leiten den benachbarten Familienbetrieb, das Karosserie- und Lackierzentrum Döbeln. Und das wächst seit Jahren. Daher waren sie auch mit den Zwillichs immer mal wieder im Gespräch, weil sie Interesse an dem Werkstattgebäude hatten. „Nun hat es sich gefügt. Wir haben nach der Winterreifensaison verhandelt und das Gebäude im Januar gekauft.“, sagt Andreas Höschler.

Große Pläne am Standort

Der Standort passt in die Pläne des 1865 in Hartha als Kutschenbau und Sattlerei gegründeten Familienunternehmens. Damit komplettiert der Karosserie und Lackierbetrieb sein Spektrum um Reifenhandel und Service, Fahrzeugreparaturen aller Marken und Unfallinstandsetzungen für Pkw und Transporter. Dafür wird das Zwillich-Gelände modernisiert, mit neuen Maschinen versehen und künftig als Kundenempfang genutzt.

Das 35 Mitarbeiter-Unternehmen hat deshalb für jeden Bereich Kfz, Karosserie und Lackierung jeweils einen Meister an Bord und ist bei Fahrzeuginstantsetzungen Partner von 60 Versicherungen und seit Dezember einer der wenigen zertifizierten Caravan-Fachbetriebe in Sachsen.

Am weiteren Standort im Waldheimer Gewerbegebiet werden Boote lackiert und für Industriepartner aus Sachsen und Thüringen Lackieraufträge ausgeführt. Hier lässt etwa Matec aus Döbeln Fahrerhäuser lackieren.

Wer sich nach seinen Reifen erkundigen will, erreicht die Firma unter 03431/71650. Ab März soll die bisherige Nummer der Firma Zwillich in Döbeln auf die Firma Höschler geschaltet sein.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer