Hartha

Für die Pestalozzi-Oberschule heißt es Abschied nehmen: Die Oberschulleiterin Kerstin Wilde tritt am Montag überraschend eine neue Stelle an und wird für das neue Schuljahr nicht in Hartha bleiben.

Bereits vor zwei Jahren hat sich Kerstin Wilde für die Stelle der Schulleiterin an der Oberschule in Lichtenau beworben. Letzte Woche bekam sie die Zusage dafür – und nahm die Stelle an. „Einerseits, weil ich da wohne und andererseits, weil ich eine neue Herausforderung angehen möchte“, erzählt sie.

Tolles Lehrerteam

Dennoch freut sich Wilde nicht nur darüber, in den vergangenen sieben Jahren hat sie immerhin viel erreichen können an der Pestalozzi-Oberschule. „Ich gehe mit einem lachenden, aber auch mit einem weinenden Auge“, so Wilde. „Ich hatte ein tolles Lehrerteam um mich herum und zusammen haben wir viel auf die Beine gestellt.“

Besonders stolz sei sie auf die Rhythmisierung der Harthaer Oberschule, die seit dem Schuljahr 2013/2014 in den Alltag der Kinder integriert ist. Anders als an anderen Schulen der Region werden die Schüler pro Tag maximal in nur drei bis vier Fächern unterrichtet. Sie müssen viel in Gruppen und eigenverantwortlich arbeiten. Auch dafür gibt es extra Einheiten an der Pestalozzi-Oberschule. Außerdem erfülle die Pädagogin auch das Qualitätssiegel für Berufs- und Studienorientierung sowie die Initiative „ Starke Schule“ mit Stolz.

Stellvertretende Schulleiterin übernimmt

Provisorisch übernimmt nun die stellvertretende Schulleiterin Heike Brüssau den Platz von Wilde. Sie unterrichtet derzeit Mathematik an der Pestalozzi-Oberschule. Morgen wolle Wilde noch einmal nach Hartha. Sie wird Organisatorisches klären und wann sie sich in der ersten Schulwoche von den Schülern verabschieden kann. „Am meisten werde ich die Menschen vermissen“, sagt sie. Damit seien Lehrer wie Schüler gleichermaßen gemeint.

Von Nicole Grziwa