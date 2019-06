Ostrau

„Aussehen wie 50, Wissen wie 30 und Handeln wie 15“ – mit diesem Motto ist Ostraus Schulsekretärin bisher gut gefahren, meint sie. Und so wolle sie es auch in ihrem heute beginnenden Ruhestand weiterhin halten. „Ich falle nicht in ein Loch. Ich habe nie Langeweile. Wer rastet der rostet“, sagte sie am Dienstagvormittag, nachdem sie mit einer rauschenden Vorstellung aller aktuellen Grundschüler verabschiedet worden war.

Die Kinder hatten für sie getanzt, gesungen und jede Menge gebastelt. Von den vierten Klassen gab es Abschiedsbriefe mit Erinnerungswert („vür die beste schulzegreterin“) und jede Klasse hatte ein große Blume mit Wünschen gebastelt, da Hänsel, die am Sonntag ihren 64. Geburtstag feiert, schon am Mittwoch eine Urlaubsreise zur Hochzeit ihrer Tochter antritt.

Seit 1983 an der Schule

„Blumen aus dem Laden kann jeder bekommen, aber diese sind mit sehr viel Liebe gemacht und ich danke euch sehr“, sagte sie unter Tränen in die große Runde, zu der auch alle Kolleginnen sowie Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) gehörten.

36 Jahre lang war Erika Hänsel Sekretärin der Ostrauer Schule – zuerst ab 1983 in der Polytechnischen Oberschule, später dann in der verbliebenen Grundschule, die vor fünf Jahren in den heutigen Neubau umgezogen war. Sechs Schulleiter habe sie in dieser Zeit erlebt. „Und mit allen bin ich wunderbar ausgekommen“, meint die Frohnatur.

Nachfolgerin selbst eingearbeitet

Das gilt auch für Angela Jurczyk, die die Dienste von Erika Hänsel in ihrem ersten Jahr an der Schule schnell zu schätzen gelernt hat. „Es war schön für mich, dass sie das Jahr noch da war und mir alles zeigen konnte“, lobte die Schulleiterin. „Außerdem wussten wir rechtzeitig Bescheid und konnten eine Nachfolgerin finden, die sie seit 1. Juni noch eingearbeitet hat.“

Mit ihrer Nachfolgerin Katja Teuchert ist Hänsel sehr zufrieden. „Ich gehe ruhigen Gewissens in den Ruhestand“, sagt sie. „Ich gehe gern, aber es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich bin ja fast ein Stück Schulinventar“, fügt sie lachend hinzu.

Einigen Eltern die Windeln gewechselt

Selbst ihre zehnjährige Schulzeit verbrachte sie an der Schule in Ostrau. „Wir waren die erste Klasse, die nach dem Neubau hier eingeschult wurden“, erinnert sie sich. Weil sie vor dem Sekretärinnenjob auch als Erzieherin in der Ostrauer Krippe gearbeitet hat, habe sie manchen heutigen Eltern der Schüler damals schon die Windeln gewechselt.

Für die Freizeit, die nun auf sie wartet, gibt es jede Menge Pläne. „Mein Mann wird gleichzeitig mit mir Rentner und wir werden bald Großeltern. Das Enkel wohnt 600 Kilometer weg – da können wir auch spontan mal hinfahren“, freut sie sich.

Im Hier und Jetzt leben

Auch mit einer guten Freundin will sie viel unternehmen und sich ums Grundstück in Ostrau kümmern. „Die letzten 30 Jahre haben angefangen. Ich bin immer Optimistin und will im Hier und Jetzt leben“, hat sie sich vorgenommen.

Von Sebastian Fink