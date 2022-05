Ostrau

Jedes Jahr, wenn die Viertklässler sich von ihrer Grundschule verabschieden, lassen sie sich etwas besonderes einfallen. In diesem Jahr haben sie ein ganz, ganz großes Geschenk für ihre Mitschüler. Am Montagmorgen tummelten sich zur Frühstückspause die neugierigen Jungen und Mädchen um eine nigelnagelneue Tischtennisplatte. Die ist das neue Highlight auf dem sowieso schon schönen Gelände der Ostrauer Grundschule. Jule, die gerade die vierte Klasse besucht, verrät, warum sie und ihre Mitschüler das Abschiedsgeschenk schon jetzt übergaben: „Damit wir bis zu den Sommerferien selbst noch mitspielen können“, sagt sie.

Schulleiterin Angela Jurczyk hatte ihren über 50 Jahre alten Tischtennisschläger dabei. Zur Einweihung am Montag spielte sie eine Runde mit ihren Schülern mit. Quelle: Sven Bartsch

Ihr Vater, Ronny Pfuhl, ist der Schulelternsprecher. Ihm kam vor gut einem Jahr die Idee. Also machte er sich in die Spur und sammelte Geld von Eltern und Sponsoren ein. Auf der Zielgeraden musste er nochmal schwitzen, denn der Preis für die Tischtennisplatte schoss noch einmal in die Höhe. Doch am Ende bekam er die fast 3000 Euro für das neue Spielgerät der Ostrauer Grundschule zusammen. Am Montag zückten die Grundschüler also zum ersten Mal ihre Schläger und auch Schulleiterin Angela Jurczyk brachte ein Relikt aus ihrer Jugend mit. „Mein Schläger ist schon über 50 Jahre alt, aber er funktioniert noch“, sagte sie und stellte sich in die Reihe der Schüler, um den Tischtennisball zur Premiere über die Platte zu schießen.

Von Stephanie Helm