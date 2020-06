Abstand wahren, Hygiene achten: Zschaitzer Sommerkino in Zeiten von Corona

Zschaitz

Zuletzt hoffte er noch, dass es stattfinden kann, jetzt teilt Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos) mit: „Wir machen am 12. Juni unser Sommerkino.“ Damit bleibt die erfolgreiche Veranstaltungsreihe, die dieses Jahr zum elften Mal stattfindet, ungebrochen.

Im Vergleich zu den Vorjahren wird sich aber dennoch einiges ändern: „Wir achten natürlich auf die Abstands- und Hygieneregeln“, erklärt das Gemeindeoberhaupt. Das Naherholungszentrum, wo das Sommerkino stattfindet, ist dafür nahezu perfekt geeignet. Ausreichend Platz, um Bänke und Stühle großflächig aufzustellen, ist vorhanden. „Wer möchte, kann seinen eigenen Gartenstuhl mitbringen“, so Barkawitz.

Anzeige

Eintritt frei

Verhungern oder verdursten müssen die Besucher auch nicht. Trotz Corona wird es einen Ausschank geben. „Das wird so gestaltet, dass genügend Abstand zwischen den Leuten, die bedienen und den Besuchern ist“, weiß der Bürgermeister. Um den Kontakt weitestgehend zu vermeiden, wird dieses Mal auf das Kassieren von Eintritt verzichtet. Bisher zahlten Erwachsene drei Euro und Kinder 1,50 Euro. Dieses Jahr nicht. Er hofft, dass sich die Besucher vernünftig an alle Regelungen halten und selbst umsichtig sind. „Mal sehen wie’s funktioniert. Wenn das klappt, können wir auch die anderen beiden Durchläufe machen“, sagt er.

Weitere LVZ+ Artikel

Rückblick: Was lief in den letzten Jahren?

Traditionell wählt das Gemeindeoberhaupt selbst die Filme aus, die gezeigt werden. In der Vergangenheit nicht ganz freiwillig, denn es machte einfach kein anderer einen Vorschlag. Dieses Jahr gab es sogar ein paar Ideen, die an ihn herangetragen wurden. Die Wahl für den 12. Juni fiel demnach auf „100 Dinge“ – ein Film mit und von Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer. Deutsche Komödien liefen auch in den Vorjahren und erfreuten sich immer großer Beliebtheit. „Das ist was seichtes, was lustiges“, begründet Immo Barkawitz die Wahl. Welche Filme zu den beiden anderen Veranstaltungen gezeigt werden, steht noch nicht fest.

Das flimmerte bisher über die Zschaitzer Kinoleinwand 2019: „Er ist wieder da“, „Fack ju Göhte 3“, „Willkommen bei den Hartmanns“ 2018: „Fack ju Göhte“, „Fack ju Göhte 2“, „Wir können auch anders“ 2 017: „Down by law“, „Cat Ballou – Hängen sollst du in Wyoming“, „Der Schuh des Manitu“ 2016: „ Dirty Dancing“, „Petroleum-Miezen“, „Robinson Junior“ 2015: „ High Fidelity“, „Good bye Lenin!“, „Frau Ella“ 2014: „Der Schlussmacher“, „Krieg der Knöpfe“, „Elling“ 2013: „Mamma Mia“, „Oben“, „Hot Shots – Der zweite Versuch”

Von Stephanie Helm