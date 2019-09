Abwasser: KEM kündigt Vertrag mit Leisnig – Interimslösung gesucht

Leisnig

„ Grundsatzbeschluss zum Eigenbetrieb Abwasserentsorgung“ – so stand es unter Punkt 9, nicht öffentlicher Teil der Leisniger Stadtratssitzung am Donnerstagabend. Doch erstens kommt es immer anders und zweitens als man denkt.

Kündigungsfrage stand im Raum

„Ich werde etwas zu dem Thema im öffentlichen Sitzungsteil sagen“, kündigte Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) überraschend auf Nachfrage vor der Sitzung an. Was er dann auch tat: „Für unseren Eigenbetrieb Abwasserentsorgung haben wir einen Vertrag mit der KEM. Wenn wir diesen Vertrag zum Jahresende hätten kündigen wollen, dann hätte das bis zum 30. September geschehen müssen“, erklärte der Bürgermeister. KEM steht für Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH, ein Unternehmen mit Sitz in Dresden. Die KEM hatte Mitte 2016 die Geschäftsbesorgung zunächst für den damals noch existierenden Abwasserzweckverband Leisnig übernommen und diese dann für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung fortgeführt.

Nun musste in Leisnig aber gar niemand mehr darüber nachdenken, ob Kündigung ja oder nein. Die KEM kam der Stadt zuvor. Bürgermeister Goth am Donnerstag: „Mit Schreiben von voriger Woche hat die KEM den Vertrag mit uns gekündigt. Deshalb erübrigt sich heute ein Beschluss des Stadtrates.“ Goth weiter: „Wir wollen nun ein uns bekanntes Unternehmen ansprechen, ob uns dieses für ein Jahr als Interimslösung beim Eigenbetrieb Abwasser unterstützt.“

Europaweit ausschreiben

Zudem sei vorgesehen, die Betriebsführung des Eigenbetriebes europaweit auszuschreiben. Das betreffe sowohl die kaufmännische als auch die technische Betriebsführung. Ziel sei, über diese Ausschreibung einen Betriebsführer zu finden, der ab 1. Januar 2021 richtig einsteigt. „Das sind unserer Pläne, sicher ist das alles noch nicht“, sagte Goth in einer Sitzungspause gegenüber der DAZ.

In November-Sitzung wieder Thema

Bei der Ratssitzung am 14. November soll das Thema erneut auf die Tagesordnung kommen. Dann sei eventuell auch eine Beschlussfassung geplant. Tobias Goth: „Bis dahin sind noch zwei Monate Zeit. Vielleicht liegt dann ein Angebot für die Interimslösung vor, über das wir reden können.“

