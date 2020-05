Kanalbau in Leisnigs Altstadt: In zwei Straßen wird es eng

Leisnig

In diesem Jahr sollen in Leisnig die Neugasse und die Mittelgasse saniert werden. Im Zuge dessen kommen zuvor neue Abwasserkanäle in die Straßen.

Online zugeschaltet

Deshalb muss sich wiederum der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung kümmern. In der jüngsten Stadtratsitzung kam der Wirtschaftsplan für das laufende Jahr zur Sprache, der unter anderem diese Baumaßnahmen zum Inhalt hat. Per Videokonferenz war Uwe Leinen vom Unternehmen Veolia in den Ratssaal zugeschaltet.

Keine Kredite dieses Jahr

Die Veolia unterstützt die Stadt bei Betriebsführung des Eigenbetriebes. Für den Kanalbau in den genannten Straßen sind laut Plan Kosten in Höhe von 142 000 Euro veranschlagt. Zudem sollen zirka 30 400 Euro ausgegeben werden, um Kläranlagen beziehungsweise Pumpwerke technisch auf dem aktuellen Stand zu halten beziehungsweise dort hin zu bringen. Der Eigenbetrieb soll im aktuellen Haushaltsjahr ohne jegliche Kreditaufnahme wirtschaften, heißt es weiter.

Auf Fördermittel angewiesen

Damit alle Investitionen finanziert werden können, stehen 353 000 Euro an Fördermitteln im Plan, mit denen fest gerechnet wird. Erträge und Aufwendungen sollen sich beim kommunalen Eigenbetrieb die Waage halten. Im Erfolgsplan stehen rund 11 000 Euro an Gewinn, und das sei „relativ knapp gerechnet“, so Uwe Leinen.

Bei einem Eigenbetrieb, wo es möglichst zu gar keiner Über- oder Unterdeckung kommen soll, sorgt das für eine stabile Gebührenstruktur. Der Jahresgewinn aus 20 20 kann auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Von Steffi Robak