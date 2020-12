Abwasser: Leisnig muss reagieren und zurrt alles für 15 Jahre fest

Leisnig

Mit Beginn des Jahres soll neben den Verwaltungsaufgaben und der technischen Betriebsführung vom Eigenbetrieb Abwasser Leisnig die kaufmännische Leitung des kommunalen Unternehmens an einen Drittanbieter vergeben werden. Der Stadtrat befasst sich am kommenden Donnerstag damit.

„Zusätzlich wollen wir die kaufmännische Betriebsführung in die Hände eines Drittanbieters legen“, so Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth ( CDU), „und zwar für einen Zeitraum von 15 Jahren, mit einer Erweiterungsoption.“ Zuletzt wurde die Betriebsführung lediglich interimsweise für je ein Jahr vergeben. Die Rechtsaufsichtsbehörde beim Landkreis Mittelsachsen verlange mehr Konstanz. Bis Jahresende versieht das Unternehmen Veolia die Betriebsführung des Eigenbetriebes.

Anzeige

Eigenbetriebsleiter bleibe Thomas Schröder vom Leisniger Bau- und Ordnungsamt, was eine gewissen Kontrolle gewährleistet. Neu sei, dass eine Person als Verwaltungshelfer beschäftigt werden soll. Das sehe die Eigenbetriebsverordnung vor.

Die Betriebsführung wird per öffentlichem Beschluss vergeben. Es gibt zwei Bewerber. Den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb für 2021 besprechen die Ratsmitglieder in nichtöffentlicher Runde.

Seit der Auflösung des Abwasserzweckverbandes Leisnig ging die Aufgabe der Abwasserentsorgung wieder in die Hände der Kommune über. Zuvor bemühte sich die Stadt etwa fünf Jahre lang darum, in der Region eine größere Einheit in Form eines Abwasserverbandes zu schaffen, in dem sich mehrere Kommunen gemeinsam dieser Aufgabe widmen. Auslöser war, dass Hartha seine Ortsteile um Gersdorf aus Gründen der Effektivität aus dem Leisniger Abwasserzweckverband herauslöste, um sie – wie die Stadt Hartha auch – dem Abwasserzweckverband „Untere Zschopau“ mit Sitz in Waldheim anzugliedern. Der Leisniger Verband verlor damit seine Daseinsberechtigung.

Die Fusionsgedanken verfolge Leisnig momentan nicht weiter, sagt Goth: „Von den potenziellen Partnern gibt es keine diesbezüglichen Signale. Wir haben als Verwaltung damals viel Energie in diese Thematik investiert. Jetzt lassen wird die Angelegenheit ruhen.“

Von Steffi Robak