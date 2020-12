Abwasserspezialisten wollen Chorener Schule kaufen

Döbeln

Die Schule im Döbelner Ortsteil Choren könnte bis Anfang des kommenden Jahres verkauft werden. Der Kaufantrag eines Nossener Unternehmens liegt der Stadt vor. Am Dienstagabend hatte zu erst der Ortschaftsrat über das Kaufangebot zu befinden. In den nächsten Wochen werden sich noch die Ausschüsse des Stadtrates und der Stadtrat selbst mit dem Verkauf befassen. Auf der Internetseite der Stadt wird die leerstehende Schule mit über 1600 Quadratmetern Nutzfläche seit Jahren angeboten. Nun hat sich die Wassertechnologie Richter GmbH aus dem Nossener Ortsteil Gruna um das ehemalige Schulgebäude beworben. Der Sondermaschinenbauer ist Spezialist für Abwasseranlagen, die industrielle Abwässer von bis 1000 Kubikmeter pro Stunde aufbereiten. Die Anlagen konzipieren die insgesamt neun Mitarbeiter individuell auf Kundenwunsch, stellen sie her, bauen sie ein und warten diese.

Zu wenig Platz in Gruna bei Nossen

Geschäftsführer Marko Richter (35) war am Dienstag gerade in München im Bavaria-Filmpark unterwegs., zwei Kollegen zeitgleich im Möbelwerk Heidenau und am Flughafen Hamburg. Einmal sind es die Rückstände von Requisitenmalern, die aus dem Abwasser gefiltert werden müssen, bevor es ins Kanalnetz darf. Ein anderes Mal geht es um Möbelleim. Die Anwendungen sind vielfältig.

Marko Richter betreibt das Familienunternehmen auf dem Hof in Gruna, der seit Generationen von der Familie bewirtschaftet wird. Doch der Platz reicht längst nicht mehr. In ein Gewerbegebiet wollte der Unternehmer nicht unbedingt. Drei Jahre suchte er in der Nähe nach geeigneten Objekten und war so auf das Verkaufsangebot dar Stadt Döbeln für die alte Schule gestoßen.

Schaltschränke verdrahten im Klassenzimmer

Er hat sich die Schule bereits angesehen, weiß dass dringend das Dach repariert werden muss und er hat bereits Pläne. Im Erdgeschoss und auf den drei Etagen sollen in den einstigen Klassenräumen zum einen die Schaltschränke für die Abwasseranlagen montiert und verdrahtet werden. In anderen Räumen werden die PP-Platten zugeschnitten und verschweißt, die zu säure- und laugenbeständigen Behältern werden. Neben Büroräumen und Werkstätten braucht die Firma langfristig auch deutlich mehr Lagerkapazitäten.

Hintergrund: Schule Choren Das Landratsamt Mittelsachsen hatte im Dezember 2015 vor dem Hintergrund extrem hoher Flüchtlingszuweisungen an den Landkreis die leerstehende Schule im 200-Seelen-Dorf Choren beschlagnahmt und sie für die Unterbringung von 200 Flüchtlingen hergerichtet. Das stieß auf heftigen Widerstand der Bürger. Die argumentierten, dass diese hohen Zahl den kleinen Ort überfordere. Danach sank die Zahl der vom Landkreis unterzubringenden Flüchtlinge wieder deutlich. Das Vorhaben wurde abgeblasen und die Schule wurde der Stadt zurückgegeben.

Von Thomas Sparrer