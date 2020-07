Abzug der Kfz-Ausbildung aus Döbeln ist ein schlechter Deal

Döbeln

Das ist ein schlechter Deal: Die hochwertige Berufsausbildung für Kfz-Mechatroniker soll dem Döbelner Berufsschulzentrum weggenommen werden, um in Döbeln dann als Beruhigungspille die Ausbildung zum Lagerarbeiter auszubauen.

Ernsthaft!!! Wer will die Döbelner hier übers Ohr hauen. Wieder einmal soll dem Mittelzentrum Döbeln etwas weggenommen werden, um es dem Mittelzentrum Freiberg zuzuschlagen. Doch wenn es in den Berufsschulen in Mittelsachsen ein etabliertes Kompetenzzentrum in Sachen Kfz-Ausbildung geben soll, dann in Döbeln.

Anzeige

Mal ganz davon abgesehen, dass diese Pläne des Kultusministeriums das Ziel etwa den ländlichen Raum zu stärken nicht nur verfehlen sondern konterkarieren. Wo bitte stärkt es eine Region, wenn man die Ausbildung, der in unseren Breiten dringend benötigten Fachkräfte ins ferne und mit öffentlichen Verkehrsmitteln suboptimal erreichbare Freiberg verlagert. Auch wenn in Freiberg der Kreissitz ist, sind die wichtigsten Döbelner Verkehrsachsen andere. Weitere Wege bremsen die Chancen der jungen Leute in der Region aus und sie bremsen die regionale Wirtschaft, die Fachkräfte dringend braucht.

Weitere LVZ+ Artikel

Kontakt zum Autor: th.sparrer@lvz.de

Von Thomas Sparrer