Acht Bewerber wollen für Mittelsachsen in den Bundestag

Mittelsachsen

Am Sonntag, 26. September, wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt, es ist der 20. in der Geschichte der Bundesrepublik. Dass er seine Normgröße von 598 Sitzen bekommt, gilt als ausgeschlossen. Derzeit gibt es 709 Abgeordnete und Wahlforscher gehen davon aus, dass die künftige Zahl die 800 übersteigen könnte. Rund die Hälfte davon sind Direktkandidatinnen und Direktkandidaten, die in ihrem jeweiligen Wahlkreis über die Erststimme direkt ins Parlament gewählt werden. Im Wahlkreis 161/Mittelsachsen, der die Altkreise Döbeln und Freiberg sowie Teile des Altkreises Mittweida mit insgesamt 37 Städten und Gemeinden umfasst (siehe Karte), gibt es acht Bewerberinnen und Bewerber um das Direktmandat. Der Kreiswahlausschuss hat sie zur Bundestagswahl zugelassen.

Der Wahlkreis 161/Mittelsachsen. Quelle: www.bundeswahlleiter.de

Bei der Bundestagswahl 2017 hatte Veronika Bellmann (CDU) knapp das Direktmandat im Wahlkreis 161 geholt. Ihr damaliger unmittelbarer Kontrahent Heiko Heßenkemper von der AfD kam noch über die Liste in den Bundestag. Bei der Zweitstimme schnitt in Mittelsachsen die AfD vor der CDU am besten ab. Bei der Bundestagswahl 2017 gab es im Wahlkreis 161 Mittelsachsen rund 202.000 Wahlberechtigte. Die Kreiswahlleitung geht davon aus, dass die Zahl bei der anstehenden Wahl etwas niedriger sein wird. Die genaue Zahl steht mit Abschluss der Wählerverzeichnisse fest – das ist frühestens Donnerstag. Im Wahlkreis gibt es insgesamt 328 Wahlvorstände, davon 253 für allgemeine Wahlbezirke und 75 für die Feststellung des Briefwahlergebnisses (sogenannte Briefwahlvorstände). Rund 2.600 Wahlhelfer werden im Einsatz sein.

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten

Auf lvz.de wurden die Kandidatinnen und Kandidaten in den zurückliegenden Wochen in Porträts ausführlich vorgestellt und Antworten zu wichtigen Fragen von ihnen erhalten. Als Direktkandidat für den Wahlkreis 161/Mittelsachsen treten an:

Veronika Bellmann tritt für die CDU an. Quelle: Gerhard Schlechte

Veronika Bellmann (CDU): Veronika Bellmann ist die Direktkandidatin der CDU im Wahlkreis 161/Mittelsachsen, ist 60 Jahre alt und wohnt in Dresden. Ihr Aktionsradius ist aber vor allem der Landkreis Mittelsachsen, aus dem sie stammt und für den sie seit 2002 als CDU-Abgeordnete im Bundestag sitzt. Bellmann ist verheiratet, hat eine erwachsene Tochter und zwei Enkel. Sie will die mittelständische Wirtschaft stärken, ist für ein einfaches Steuersystem, möchte die Mittelschicht steuerlich entlasten und Familien fördern.

Alexander Geißler tritt für die SPD an. Quelle: Thomas Sparrer

Alexander Geißler (SPD): Zu emotional sind die Debatten, die aktuell in der Gesellschaft geführt werden. Das findet der 31-jährige Alexander Geißler aus Freiberg, der für die SPD den Landkreis Mittelsachsen im Bundestag repräsentieren will. Deshalb will er sich besonders für Wertschätzung und Solidarität einsetzen. Als Volljurist kennt er sich mit den unterschiedlichsten Gesetzeslagen aus. Er will, dass die vereinfacht werden, sodass sie jeder versteht. Außerdem fordert er mehr Solidarität von Stärkeren mit Schwächeren.

Carolin Bachmann tritt für die AfD an. Quelle: Stephanie Helm

Carolin Bachmann (AfD): Die 32-jährige Carolin Bachmann aus Mulda will für die AfD in den Bundestag einziehen. Politisch unbedarft, war die Corona-Pandemie, wie die Regierung vorging und handelte, der Auslöser für ihre Entscheidung, sich als Direktkandidatin aufstellen zu lassen. Schafft sie es in den Bundestag, will sie sich besonders für die Stärkung und Förderung der traditionellen Familie aus Vater, Mutter und Kind einsetzen. Auch solide Staatsfinanzen und die Stärkung des Mittelstandes stehen auf ihrer Agenda.

Philipp Hartewig tritt für die FDP an. Quelle: Privat

Philipp Hartewig (FDP): 26 Jahre alt und bereits das zweite Mal Direktkandidat der FDP im Wahlkreis 161 Mittelsachsen – das ist Philipp Hartwig, der zur diesjährigen Wahl auch auf dem aussichtsreichen Platz drei der Landesliste zur Bundestagswahl kandidiert. Der Mittweidaer, der derzeit in Dresden lebt, will sich im Bundestag unter anderem für den Sport engagieren. Er selbst spielt Schach. Zudem setzt er sich für ein flexibles Renteneintrittsalter in Form eines Zeitfensters ein, innerhalb dessen Arbeitnehmer in den Ruhestand gehen.

Stefan Hartmann tritt für Die Linke an. Quelle: Manuela Engelmann-Bunk

Stefan Hartmann (Die Linke): Stefan Hartmann, Direktkandidat der Linken in Mittelsachsen, lebt in Leipzig und ist 53 Jahre alt. Seit 2019 ist er Landesvorsitzender seiner Partei in Sachsen, trug 2004, 2009 sowie 2014 Verantwortung für die Landtagswahlprogramme der Linken. Seit 2016 ist er als Berater und wissenschaftlicher Mitarbeiter von Dietmar Bartsch tätig. Guter Lohn für gute Arbeit ist für ihn auch in Mittelsachsen die wichtigste Herausforderung, weshalb industriepolitische Entwicklungen gefördert werden müssen.

Lea Fränzle tritt für Bündnis 90/Die Grünen an. Quelle: Steffi Robak

Lea Fränzle (Bündnis 90/Die Grünen): Mit 24 Jahren ist Lea Fränzle die jüngste Kandidatin, die für den Landkreis Mittelsachsen um den Einzug in den Bundestag kämpft. Die angehende Ingenieurin für Umwelttechnik engagierte sich schon früh in der Politik, war Teil der Grünen Jugend. Ihre Herzensthemen sind Regionalentwicklung und Kreislaufwirtschaft. Dafür, dass die Impulse, die aus Wirtschaft, Wissenschaft und politisch von europäischer Ebene gegeben werden, auch in Deutschland besser umgesetzt werden, will sie sich einsetzen.

Marcus Lieder tritt für die Ökologisch-Demokratische Partei (ödp) an. Quelle: Kathleen Retzar

Marcus Lieder (ödp): Der Fokus von Marcus Lieder (37) ist eindeutig: Unser Planet und alle Lebewesen müssen respektiert werden, über Grenzen hinweg geführte sinnlose Zerstörungen durch Kriege und die Gier nach Rohstoffen gestoppt werden. Dafür tritt der Fotograf aus Dresden im Wahlkreis Mittelsachsen für die Ökologisch-Demokratische Partei an. Sein Ziel: Ein ausgewogener globaler Welthandel für eine „enkelgerechte“ Welt. Der Kampf gegen den Lobbyismus ist ein weiterer Schwerpunkt seiner Politik.

Thomas Linke tritt für die Basisdemokratische Partei Deutschlands an. Quelle: Privat

Thomas Linke (Basisdemokratische Partei): Bürger, die aktiv an politischen Entscheidungen mitwirken – und das nicht nur mit ihren Kreuzchen aller vier Jahre. Für Thomas Linke soll das die Zukunft sein. Der 49-Jährige lebt mit seiner Familie in Leubsdorf. Für die Basisdemokratische Partei tritt er zur kommenden Bundestagswahl an. Er will, dass die Bürger die Verantwortung wieder zurückbekommen, um sich aktiv einbringen zu können. Bürgerentscheide sollen der Regelfall werden. Dafür will er sich im Bundestag einsetzen.

