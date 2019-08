Zschaitz

Dass es dann und wann riecht rund um die Kläranlage im Zschaitzer Naherholungszentrum (NEZ) und an der Pumpstation nahe des Feuerwehrgerätehauses, ist in den dreieinhalb Jahren ihres Betriebs immer wieder Thema im Gemeinderat gewesen – so auch Anfang August in der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Gremiums.

Ein Anwohner beschwerte sich, dass noch immer nicht alle Grundstückseigentümer an die zentrale Abwasserentsorgung angeschlossen seien, für die aber alle zahlen müssten. Zudem gab es Beschwerden über Gerüche aus der Jahna, die den Schluss nahelegten, dass ungereinigte Abwässer in dem Bach landeten.

Ungeklärtes Abwasser landet nicht in der Jahna

Die zuständige Untere Wasserbehörde beim Landkreis Mittelsachsen klärt auf: „Grundsätzlich erfolgt keine Ableitung von ungereinigtem Abwasser direkt in die Jahna“, schreibt Pressesprecherin Cornelia Kluge auf DAZ-Anfrage. Allerdings relativiert sie dies auch: Denn es gebe „drei Grundstücke mit abflusslosen Gruben bei denen eventuell ein Ablauf in die Vorflut besteht“.

Insgesamt sind in Zschaitz 15 Grundstücke noch nicht mit der den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Abwasserreinigung ausgestattet. Sechs davon unterliegen dem Zwang, sich ans zentrale Abwassernetz anzuschließen, haben es aber noch nicht getan. Sechs weitere – davon zwei gemeinsam – müssten eine vollbiologische Kleinkläranlage (KKA) einrichten. Dazu kommen besagte drei Grundstücke mit abflusslosen Gruben.

Leer stehende Grundstücke haben keinen Einfluss

Von den nicht zentral anschlusspflichtigen Grundstücken stehen allerdings sieben leer, wie Stephan Baillieu, Geschäftsführer des Abwasserzweckverbandes Döbeln-Jahnatal (AZV) der DAZ bestätigt. Daher entstünden dort auch keine Haushaltsabwässer. Bleiben zwei übrig, die eine Vollbiologie brauchen und sechs, die ans Netz müssen. Acht Zschaitzer Haushalte sind damit abwassertechnisch noch nicht auf dem neuesten Stand.

Dass die Kläranlage in Zschaitz wegen der fehlenden sechs zentralen Anschlüsse nicht richtig funktioniere, weist Baillieu zurück. „Am Anfang, als noch nicht so viele angeschlossen waren, dauerte es noch länger, bis die Biologie sich aufgebaut hatte. Aber jetzt ist die fehlende Zahl der Grundstücke keine Menge, über die wir uns Sorgen machen“, sagt er.

Mehr Nutzer – günstigere Gebühren

Der Geschäftsführer des AZV Döbeln-Jahnatal, Stephan Baillieu, fordert die Zschaitzer Anwohner immer wieder auf, sich bei Gerüchen direkt an das Unternehmen zu wenden. Doch meist bleibt das Telefon still. Stattdessen gibt es immer wieder Beschwerden in Ratssitzungen. Quelle: privat

Allerdings haben diese Einfluss auf die Kosten für die anderen Zschaitzer, die bereits angeschlossen sind. Denn je mehr Nutzer am System hängen, desto günstiger wird es für den Einzelnen.

Laut des AZV-Vorsitzenden, Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling, obliegt es Stephan Baillieus Fachkräften, regelmäßig zu kontrollieren, ob sich alle Anschlusspflichtigen auch angeschlossen haben. Der AZV selbst müsse nach Auskunft der Unteren Wasserbehörde diesen Anspruch durchsetzen.

Wasserbehörde kann Zwangsgeld verhängen

Anders bei dezentraler Klärung: Hier ergeht durch die Untere Wasserbehörde die Anordnung, eine KKA zu errichten. Fünf Monate haben die Grundstückseigentümer Zeit, das umzusetzen, sonst wird ein Zwangsgeld fällig. Da die Fälle aber „nach dem wasserbehördlichen Handlungskonzept und nach Prioritäten“ abgearbeitet werden, wie Kluge schreibt, können Jahre ins Land gehen, bis alle Anordnungen umgesetzt sind.

Schneller sollen da die Gerüche in Zschaitz verschwinden. „Wir bauen die Kohlefilter an der Kläranlage und der Pumpstation noch vor dem Winter ein“, verspricht Baillieu. Die Lieferzeiten der Filter habe sich stark verlängert.

Kommentar: Beschweren, aber richtig von Sebastian Fink Ob der Ärger der Anwohner über die immer mal wieder auftretenden Gerüche an der Kläranlage Zschaitz mit den für diesen Herbst versprochenen Kohlefiltern ein Ende findet? Man hofft es nach fast dreieinhalb Jahren Dauerzoff, der allerdings hätte auch schon früher beigelegt sein können. Dass der AZV sich lange zierte, die teuren Filter anzuschaffen und einzubauen, lag auch daran, dass sich bei den Betreibern der Kläranlage – früher Oewa, jetzt Veolia – kaum ein Anwohner mit Beschwerden über Gerüche meldete. Angesprochen wurde das fast immer in den Gemeinderatssitzungen in Zschaitz. Ehe die Nachricht bei AZV-Geschäftsführer Stephan Baillieu eingegangen war, hatten sich die Gerüche verzogen und die akute Ursache konnte sich nicht mehr finden lassen. Fast schon verzweifelt wirbt Baillieu immer wieder darum, Störungen und Gerüche direkt zu melden (Zwischen 7 und 16 Uhr sind die Mitarbeiter unter 03431/6556 zu erreichen, außerhalb der Geschäftszeiten auch an Sonn- und Feiertagen unter 03431/ 655700). Das gilt auch für das Problem der noch nicht ans Abwassernetz angeschlossenen Grundstücke. Wer ans Netz oder eine eigene Kleinkläranlage bauen muss, ist durch sein Eigentum dazu verpflichtet. Jahrelang ist das bekannt. Hier gilt es auch, das Solidaritätsprinzip einzuhalten. doebeln.redaktion@lvz.de

Von Sebastian Fink