Döbeln

Die Tage der Gakendelle auf der Bundesstraße 175 bei Döbeln sind gezählt. In zwei Wochen wird die alte Bundesstraße mit der Delle im Tal des Bielebaches still gelegt. Dann gibt es bei der rasanten Fahrt nach Döbeln nicht mehr dieses witzige Hui-Gefühl, wie beim Achterbahnfahren.

Parallel zur alten Bundesstraße 175 zwischen Döbeln und der Autobahnanschlussstelle Döbeln-Ost ist nun der neue Autobahnzubringer der B 175 östlich von Döbeln soweit fertig, dass er befahren werden kann. Die an den neuen Trassenverlauf der Bundesstraße angepasste Autobahnauffahrt in Richtung Dresden war das erst Ende Juni wieder freigegeben worden.

„Jetzt wird ab 5. August der komplette Fahrzeugverkehr zwischen der Autobahnanschlussstelle Döbeln-Ost und der Kreisstraße K 7515 auf die neugebaute Straße umgelegt“, kündigt Nicole Wernicke, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr an.

Ab dem Tag wird nämlich die Kreuzung am Chausseehaus mit dem Abzweig nach Zschäschütz ausgebaut. Dafür muss der Autoverkehr in Richtung Gewerbegebiet Döbeln-Ost 1B und Mochau sowie nach Pommlitz und Zschäschütz heraus aus dem Kreuzungsbereich.

Das bedeutet, dass an diesem Tag auch die neue Brücke, die bei Autoteile Unger über die neue Bundesstraße 175 führt und die beide Teile des Gewerbegebietes-Ost verbindet, erstmals in Betrieb geht. Hierüber wird der komplette Verkehr stadtaus- und stadteinwärts sowie nach Mochau und Oberranschütz abgewickelt. Zwischen dem Marktkaufkreisverkehr und der neuen Brücke in Höhe von Autoteile Unger bleibt die Umleitungsführung aber bis auf weiteres erhalten.

„Erst nach Fertigstellung des Knotens bei Zschäschütz erfolgt eine neue bauzeitliche Verkehrsführung, welche wir dann noch bekannt geben“, so Nicole Wernicke.

Aktuell werden an der neuen Trasse die Leitplankensysteme installiert, Fahrbahnmarkierungen aufgetragen und Brückengeländer montiert. Außerdem wird derzeit das Regenrückhaltebecken komplettiert.

Die vollständige Verkehrsfreigabe der neuen Trasse ist voraussichtlich bis Ende 2019 geplant.

Mit dem zugehörigen Straßen-, Kanal- und Brückenbau sind für die neue, rund 2,3 Kilometer lange Strecke der Bundesstraße 175 östlich von Döbeln bis zur Autobahnanschlussstelle Döbeln-Ost 16,3 Millionen Euro Baukosten veranschlagt. 13,4 Millionen Euro steuert davon der Bund zum größten Verkehrsprojekt der Region Döbeln bei. 1,2 Millionen Euro entfallen auf den Landkreis Mittelsachsen, 0,5 Millionen Euro trägt die Stadt Döbeln und rund 1,2 Millionen Euro entfallen auf die Stadtwerke Döbeln und die OEWA Wasser- und Abwasser GmbH. Eingebaut werden insgesamt 33 000 Quadratmeter. Asphalt.

Mit dem Ausbau der Bundesstraße wird die sogenannte Gakendelle entschärft. Aufgrund des hohen Gefälles kam es an dieser Stelle häufig zu Unfällen. Insbesondere auch im Winter durch rutschende LKW. Der Ausbau soll daher auch zu einer wesentlichen Verbesserung der Verkehrssicherheit beitragen.

Von Thomas Sparrer