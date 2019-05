Döbeln Tempo 30 an der Grundschule - Achtung: Neue Vorfahrtsregel auf der Schulstraße Großweitzschen Achtung Autofahrer: Ab 10. Mai gilt eine neue Vorfahrtsregel auf der Schulstraße. Es die alte, die schon bis August 2017 gültig gewesen war. Im Bereich der Grundschule wird zudem Tempo 30 vorgegeben – und die Polizei kontrolliert am Freitag.

Die Schulstraße in Großweitzschen ist ab Freitag wieder in beide Richtungen Hauptstraße. An der Schule gilt Tempo 30. Quelle: Wolfgang Sens (Archiv)