Ärger in Leisnig: Da fehlt einiges im Programm

Leisnig

Vielleicht ist es auch eine Form von Corona-Demenz: Nach der großen Feierpause in Leisnig will die Stadt am kommenden Wochenende wieder durchstarten. Das Programm hält eine Menge Angebote an mehreren Standorten bereit – nur: im Programm steht manches gar nicht drin. Es wurde schlichtweg vergessen.

Die Aktiven ärgern sich darüber, mehr oder weniger intensiv, denn schließlich steckt hinter jedem Angebot eine Menge Arbeit.

Schützen am Lindenplatz

Michael Köhler, der als Eventgastronom im Auftrag der Stadt das Organisieren des Festes übernahm, streut deshalb Asche auf sein Haupt. „Mit einem Jahr Pause dazwischen – ich kann mich da nur entschuldigen. Ich hab das Leisniger Programm noch nicht so vollständig im Gedächtnis“, sagt er. Und es tue ihm leid, dass da gleich mehreres unter den Tisch fiel, auch von Leuten, die sich schon sehr früh gemeldet haben.

Zu denen zählt Wolfgang Pfeifer von der Privilegierten Bürgerschützengesellschaft. Der Verein bietet an beiden Festtagen auf der Anlage am Lindenplatz, im Keller der Schule, Schießwettbewerbe an, unter anderem mit Druckluftwaffen. Dass dieses Angebot nicht im Programm mit abgedruckt wurde, ist nur ein Teil von Pfeifers Ärger. Dass ein Fahrgeschäft den Zugang zur Schießanlage blockiert, sei noch schlimmer. Wer zu den Wettbewerben der Schützen will, nimmt am besten den Zugang über den Schulhof. „Wenn es irgendwie geht, weise ich von der Bühne aus noch mit drauf hin“, verspricht Köhler.

Kuchen und Kaffee im Stadtgut

Köhler bedauert zudem, dass auch das Kuchenangebot im Stadtgut an der Kirchstraße im Programm keine Erwähnung findet. Auch hier seine Bitte, die Festbesucher mögen doch auch dorthin ihre Schritte lenken und das Angebot gebührend würdigen.

Die Kirchgemeinde hält an einer seit 2007 existierenden Altstadtfest-Tradition fest – obwohl auch diese im Festprogramm nicht abgedruckt wurde. Pfarrerin Katja Schulze schlüpft in die Rolle einer historischen Persönlichkeit, dieses Mal ist es Elisabeth von Rochlitz – jetzt , wo Rochlitz mit zum Kirchenbezirk Leisnig-Oschatz gehört.

Gottesdienst und Frühschoppen

Ebenfalls wie gewohnt wird die St.-Matthäi-Kirche am Sonnabend 15 bis 18 Uhr geöffnet sein und am Sonntag 14 bis 17 Uhr. An beiden Tagen wird jeweils 16.15 Uhr eine Kirchenführung angeboten. Am Sonntag beginnt auf der Bühne auf dem Kirchplatz um 10 Uhr der Gottesdienst mit Elisabeth von Rochlitz. Bei schlechter Witterung wird das Ganze in die Kirche verlegt. Die Musiker vom Posaunenchor der evangelischen Kirchgemeinde gestalten den Gottesdienst mit. Anschließend sind die Bläser auf dem Burglehn erneut zu erleben, denn dort beginnt am Sonntag 11 Uhr der Altstadtfest-Frühschoppen.

Von Steffi Robak