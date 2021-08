„Ärzte ohne Grenzen“ – Mediziner gewährt Blick hinter die Kulissen

Gödelitz

Die Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ setzt sich seit Jahrzehnten dafür ein, Menschen in Krisengebieten und Notsituationen zu helfen, indem sie eine grundlegende medizinische Versorgung erhalten – unpolitisch, übergreifend und nicht richtend, was die Frage der verschiedenen Parteiungen von Konflikten angeht. Es geht um die Hilfe für die Menschen und die Bewältigung der bestehenden humanitären Herausforderung.

Dr. Tankred Stöbe war schon in vielen Ländern der Welt als Arzt und Notarzt aktiv – in Myanmar, Nepal, Liberia, Indonesien und Uganda zum Beispiel. Seit 2002 steht er im Dienst für Ärzte ohne Grenzen. Über 23 Mal war er in achtzehn verschiedenen Ländern im ehrenamtlichen, mehrwöchigen ärztlichen Einsatz.

Seitdem zog es ihn immer wieder dahin, wo Menschen durch verschiedene Konflikte, wirtschaftliche Notlagen, Krankheiten und Naturkatastrophen auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Wer, wenn nicht Tankred Stöbe könnte daher ein besserer Gesprächspartner und Gast sein, wenn es darum geht, aktuelle, humanitäre Herausforderungen in den Blick zu nehmen?

Einzelne geraten aus dem Blickfeld

Am Samstag, 7. August, 19 Uhr, spricht Dr. Tankred Stöbe auf Gut Gödelitz und versucht Antwort zu geben auf die Frage „Was sind die humanitären Herausforderungen 2021?“.

Unbestritten ist, dass diese Herausforderungen auf vielfältige Weise existieren. Wirft man zum Beispiel einen Blick Richtung Jemen, stellt sich die aktuelle Situation seitens „Ärzte ohne Grenzen“ wie folgt dar: „Nach sechs Jahren Krieg fehlt es den Menschen im Jemen an allem: Lebensmitteln, Trinkwasser und medizinischer Versorgung. Das Gesundheitssystem ist zusammengebrochen und Infektionskrankheiten wie Cholera und Covid-19 breiten sich aus. Tausende Kinder sind aufgrund der schwierigen Ernährungslage mangelernährt. Nun dringen die Kämpfe weiter in Richtung der Provinz Marib östlich der jemenitischen Hauptstadt Sanaa vor, was erneut Tausende Menschen zur Flucht getrieben hat.“

Dies ist nur ein Beispiel von vielen. Bei der Menge an Krisenregionen geraten dabei einzelne schnell aus dem Blickfeld, so dass es einer bewussten Erinnerung bedarf, um die Menschen und ihre Nöte vor Ort nicht zu vergessen.

Vorherige Anmeldung erwünscht

Denn Ursachen für Notlagen gibt es viele: Krieg, wirtschaftliche Missstände, Naturkatastrophen und Epidemien. Meist ist es nicht nur eine Ursache allein, die die Missstände in ein Maß überführt, dass sich die Betroffenen selbst nicht mehr helfen können. Dennoch ist Hilfe notwendig, wenn man an einem Begriff der Humanität festhalten will, der Menschlichkeit nicht nur auf das Persönliche und Eigene reduziert, sondern auch als eine umfassende Form der Mitmenschlichkeit begreift.

Da die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Mittelsachsen nach wie vor stabil unter 10 liegt, entfallen für die Veranstaltung Masken- und Testpflicht, Kontakterfassung sowie geltende Abstandsregeln. Trotzdem bittet der Veranstalter um eine vorherige Anmeldung. Das geht telefonisch unter 034325/20434 oder 20306 sowie per E-Mail unter der Adresse buero@gut-goedlitz.de. Der Eintritt kostet zehn Euro für Mitglieder, Nichtmitglieder zahlen 15 Euro.

Von DAZ