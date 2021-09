AfD-Kandidatin Carolin Bachmann zieht für Mittelsachsen in den Bundestag ein

Mittelsachsen

Schon lange bevor alle Stimmen ausgezählt waren, zeichnete sich ein deutliches Bild: Mit großem Abstand setzte sich Carolin Bachmann gegen ihre sieben Konkurrenten durch. Die 32-Jährige zieht als Direktkandidatin für den Wahlkreis 161/Mittelsachsen in den Bundestag ein. Sie holte sich 33,4 Prozent der Erststimmen. Ihre bis dato stärkste Kontrahentin Veronika Bellmann (CDU) hatte keine Chance. Sie kam auf lediglich 23,8 Prozent der Erststimmen. Gegen 22.35 Uhr stand das Ergebnis offiziell fest.

Für Carolin Bachmann ist es die erste Legislaturperiode, in der sie für die Mittelsachsen im Bundestag sitzen wird und sich für deren Belange einsetzen will. Überhaupt ist es ihr erstes offizielles politisches Amt. Erst im Jahr 2018 trat die 32-Jährige in die AfD ein. Die Direktkandidatur im Wahlkreis 161 katapultierte sie aus der breiten Partei-Masse in die vorderste Reihe.

Carolin Bachmann feierte am Sonntagabend in Niederbobritzsch ihren Wahlerfolg. „Ich freue mich, dass sich die Bürger mehrheitlich so entschieden haben.“ Sie wolle für ehrliche Politik stehen und Versprechen halten. In Berlin gehe es zuerst darum, den Bürgern Grundrechte und Freiheit zurückzuerobern. Mit den Ortsverbänden der AfD in Mittelsachsen wolle sie schnell Kontakt aufnehmen, um Strukturen für eine bürgernahe Wahlkreisarbeit aufzubauen.

Veronika Bellmann bleibt chancenlos

Für Veronika Bellmann wäre es die fünfte Legislaturperiode als Bundestagsabgeordnete gewesen. Weil das Zweitstimmen-Ergebnis der CDU im mittelsächsischen Wahlkreis mit 17,5 Prozent deutlich geringer als bei der letzten Bundestagswahl war, kommt für die 60-Jährige auch über die Landesliste ihrer Partei kein Einzug in den Bundestag in Frage. Sie war auf dem zehnten Platz der Liste.

Veronika Bellmann geht an diesem Wahlabend davon aus, dass ihre Zeit im Bundestag zu Ende geht. „Ich richte mich auf Bundestagsabgeordnete a.D. ein“, sagte sie am Abend. Der deutliche Wahlsieg der AfD ist für Bellmann „kein gutes Omen“ für die Landratswahlen in Mittelsachsen im nächsten Jahr und die Landtagswahlen 2024.

FDP-Kandidat schafft Sprung über die Landesliste in den Bundestag

Chancen, über die Landesliste der eigenen Partei in den Bundestag einzuziehen, hatten auch zwei weitere Direktkandidaten im Wahlkreis 161/Mittelsachsen. Alexander Geißler stand auf der sächsischen Parteiliste der SPD auf dem neunten Rang. Er schafft es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Besser gestellt ist Philipp Hartewig, der für die FDP als Direktkandidat agierte. Er sicherte sich im Vorfeld den dritten Rang auf der Landesliste, galt damit als heißer Kandidat für einen möglichen Bundestagseinzug. Und tatsächlich: Philipp Hartewig bereitet sich auf seine Arbeit als FDP-Bundestagsabgeordneter vor. Der 26-jährige Mittweidaer zieht mit großer Wahrscheinlichkeit über die Landesliste nach Berlin. Er freut sich über die Wahlergebnisse der FDP. Die Ergebnisse der Erststimme haben seine Erwartungen übertroffen.

Herzschlagfinale zur letzten Wahl

Wie knapp es zugehen kann, musste Veronika Bellmann (CDU) im Jahr 2017, zur letzten Bundestagswahl, am eigenen Leib erfahren. Ihr stärkster Konkurrent kam damals schon aus den Reihen der AfD. Heiko Heßenkemper kämpfte wie die 60-Jährige auch um den direkten Einzug in den Bundestag. Am Wahlabend stand Veronika Bellmann erst mit dem Vorliegen des letzten Wahlergebnisses aus Flöha als knappe Siegerin fest. Sie ergatterte mit 32,4 Prozent der Erststimmen das Direktmandat. Ihr Kontrahent Heiko Heßenkemper war ihr mit 31,5 Prozent dicht auf den Fersen. Zwar verfehlte er das Direktmandat haarscharf. Er konnte aber über die Landesliste der AfD in den Bundestag einziehen. Mit Ende dieser Legislaturperiode verabschiedet sich der 65-jährige Heiko Heßenkemper aber von der politischen Bühne.

Von Olaf Büchel, Thomas Sparrer, Dirk Wurzel und Stephanie Helm