AfD Mittelsachsen geht mit Carolin Bachmann an den Start

Die AfD Mittelsachsen hat bei ihrer Aufstellungsversammlung für die Bundestagswahl im kommenden Jahr die 32jährige Carolin Bachmann als Direktkandidatin im Wahlkreis 161 aufgestellt. Bachmann setzte sich in der Stichwahl mit 56,3% der Stimmen gegen den mittelsächsischen AfD-Bundestagsabgeordneten Prof. Dr. Heiko Hessenkemper durch. Die Muldaerin kündigte an, ihrer Generation ein Gesicht zu geben. Es werde Zeit, „dass wir - also meine Generation und ich - endlich Verantwortung übernehmen. Das sind wir nicht nur unseren Kindern, sondern auch unseren Eltern und Großeltern schuldig, die dieses Land aufgebaut und uns 1989 ein Leben in Freiheit erkämpft haben.“ Neben Bachmann und Hessenkemper hatten auch AfD-Kreisrat Dr. Jörg Bretschneider und der Frankenberger Stadtrat Thomas Goebel ihren Hut in den Ring geworfen, waren jedoch im ersten Wahlgang, bei dem Bachmann und Hessenkemper jeweils 21 der 64 Stimmen erhielten, ausgeschieden.

Von daz