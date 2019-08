Döbeln

Als Redner bei der AfD ist der thüringische Landesvorsitzende Björn Höcke angekündigt. Prinzensänger Sebastian Krumbiegel unterstützt das Bündnis „ Döbeln ist bunt“. Das Motto der Gegendemo lautet: Hetze ist keine Alternative.

Auf den bis dahin sommerlich ruhigen Marktplatz – nur zwei Polizeiautos mit Beamten standen bisher am Rathaus – kommt um 17.15 Uhr Bewegung. Zwei AfD-Mobile, eines mit Wahlkampfanhänger – rollen vor. Zwei Pavillons werden aufgebaut, Lautsprecher aufgestellt, plötzlich herrscht geschäftiges Treiben. Auf einmal stehen auch zahlreiche Polizei-Kleinbusse über all auf dem Markt, gleich neben dem AfD-Geschehen und in den Nebenstraßen. Viele Polizeibeamte in voller Montur.

Weitere Redner der Wahlkampfkundgebung sollen die beiden Direktkandidaten für die Landtagswahl, Lars Kuppi und Christian Weesemann sein.

„Eine Kundgebung muss für jeden möglich sein, das ist gesetzlich so geregelt. Ich appelliere an alle, dass es friedlich und sachlich zugeht und wir in unserer Stadt keine weiteren Beeinträchtigungen haben werden“, sagte Döbelns neuer Oberbürgermeister, Sven Liebhauser, bereits am frühen Nachmittag.

Von Olaf Büchel