AfD contra Treibhaus

Döbeln. Seit Monaten versuchen die AfD Döbeln und Mittelsachsen dem Treibhausverein Döbeln das Recht auf institutionelle Förderung abzusprechen. Außer mehrfachen Anfragen im Landtag versuchte die AfD-Fraktion erfolglos im Döbelner Stadtrat, dass Zuschüsse fürs Treibhaus komplett gestrichen werden. Auch im Kultursenat des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen machten Vertreter der Partei Druck, um dieses Ziel zu erreichen. Für den Treibhausverein steht fest, dass es sich dabei um Angriffe handelt, die darauf abzielen sein jahrelanges soziokulturelles Engagement zu diskreditieren. Hier wesentliche Punkte der gegensätzlichen Auffassungen:

AfD: „Gerade nach den jüngsten Ereignissen in Connewitz und der Vergangenheit der Justizministerin Meier erwarte ich eine klare Linie und ein Durchgreifen von Ministerpräsident Kretschmer. Wenn der Kampf gegen Linksextremismus ernst gemeint ist, dann müssen allen Vereinen die Gelder gestrichen werden, welche extremistische und verfassungsfeindliche Symbole in ihren Räumlichkeiten gestatten und damit die jeweilige Gesinnung öffentlich teilen und zur Schau stellen. Dazu gehört auch der Treibhaus e.V. in Döbeln.“ Das erklärt der AfD-Landtagsabgeordnete Dr. Rolf Weigand. In der Fallbeispielsammlung des Landesamtes für Schule und Bildung werde die Antifa klar als linksextremistisch und verfassungsfeindlich benannt. Wenn wiederholt entsprechende Aufkleber in Schulen auftauchen, solle eine „intensivere Auseinandersetzung zum Thema Extremismus und mit den Werten unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Unterricht“ stattfinden, zitiert Weigand. „Wenn die Schüler die Schule verlassen und sich in ihrer Freizeit in Räumen von Vereinen, welche mit Fördergeldern des Freistaates gefördert werden, aufhalten, in denen verfassungsfeindliche Symbole wie beispielsweise Antifa-Aufkleber zu finden sind, wird jedoch die Einschätzung des Kultusministeriums und damit der Sächsischen Staatsregierung und der Inhalt im Schulunterricht verhöhnt“, sagt der AfD-Landtagsabgeordnete. Die CDU-geführte Staatsregierung solle sich entscheiden: Ist der Kampf gegen Linksextremismus und die Antifa nur eine politische Nebelkerze oder ernst gemeint?

Hintergrund Treibhaus Am 29. Januar entscheidet der Kulturkonvent erneut über die institutionelle Förderung für den Treibhausverein. Der arbeitet dafür entsprechende Stellungnahmen zu. Der gemeinnützige Verein ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und soziokulturelles Zentrum. Seit Vereinsgründung 1997 ist die Zahl der Angebote und Projekte stetig gewachsen. Heute ist der Verein eine Institution mit vielfältiger programmatischer Ausrichtung und professioneller Leitung und Struktur. Kooperationspartner sind Schulen, Kirchgemeinden, die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter. Unter den 15 000 Nutzern der Vereinsangebote im vergangenen Jahr finden sich Kinder im Grundschulalter bis zu Senioren.

Treibhaus-Verein:„Seit Anfang Dezember die institutionelle Förderung des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen für unseren Verein zurückgestellt wurde, hängen wir in der Schwebe. Wir haben eine Aufforderung erhalten, Stellung zu nehmen und uns zu den im Kulturkonvent vorgebrachten Vorwürfen zu äußern“, erklärt der Treibhausverein. Unter anderem werde ein klares Bekenntnis zur Wahrung des Neutralitätsgebotes und zum Engagement für die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefordert. Dazu der Verein: „Dieses stand für uns nie in Frage und spiegelt sich in unserer inhaltlichen Arbeit wieder. Wir verstehen es als unseren Auftrag, vor Einstellungen, Bewegungen und Parteien, die dem Grundgesetz entgegenstehen, zu warnen und damit das Grundgesetz und die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen. Neutralität kann in diesem Sinne nicht politische Sterilität bedeuten.“ Zudem sei Treibhaus dazu angehalten, seine Vereinsräumlichkeiten und Internetpräsenzen zu überprüfen und auch dort sicherzustellen, dass die freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht verletzt wird. Diese Weisung beziehe sich auf ein von der AfD Mittelsachsen gefertigtes Dokument, in welchem sich Fotos und Screenshots befinden. „Der Treibhaus e.V. wird keine tatsächlich strafrechtlich relevanten Statements dulden. Dafür haben wir alle Plakate und Aufkleber in jedem Winkel unserer Räume unter die Lupe genommen und jene entfernt, die nicht mit dem Selbstverständnis unseres Vereins und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar sind“, heißt es weiter. Die Dokumentation einer Partei ( AfD), deren Jugendorganisation und deren parteiintern als „der Flügel“ bezeichneter Teil vom Verfassungsschutz als extremistische Bestrebungen bewertet werden, sei für das Handeln des Vereins nicht maßgebend. Deshalb habe der Treibhausverein sich direkt an den Verfassungsschutz gewandt, um streitbare Aufkleber oder Plakate bewerten zu lassen und danach zu handeln. Klar stellt der Verein, dass es sich in keinem Fall um verbotene Inhalte handelte.

Kommentar: Dem Feind das Messer schleifen Von Dirk Wurzel Recht undifferenziert lässt sich die AfD über die „ Antifa“ aus und mischt sie gedanklich unter jene Straftäter, die zu Silvester in Leipzig-Connewitz Bambule gemacht haben. Nun, ich bin auch „ Antifa“ – Antifaschist – aber keiner, der in Leipzig Polizisten angreift, wohl aber einer, der diese linksextremistisch motivierten Straftaten verurteilt. Daher verbitte ich mir, dass mich die AfD oder sonstwer in eine Reihe mit diesen linken Krawallos stellt! Antifaschismus ist nicht an eine politische Richtung gekoppelt, sondern ist eine Haltung, die einen totalitären Unrechtsstaat mit Rassismus und Gleichmacherei als Staatsdoktrin ablehnt, solche politischen Einstellungen ebenso. Ähnlich dürften das die Leute vom Treibhaus-Verein sehen, wenngleich diese deutlich weiter links von der politischen Mitte stehen, als ich. Diese studierten und engagierten Leute in einen Topf mit Extremisten und Straftätern zu werfen, ist nicht nur dämlich, es ist auch falsch. Dämlich ist aber auch von den Treibhausleuten, ihren Gegnern, die den Verein bis aufs Messer bekämpfen, dieses Messer auch noch anzuschleifen, sprich der AfD ohne Not die Munition für den Kampf gegen das Treibhaus zu überlassen. Nämlich Aufkleber mit fragwürdigem Inhalt zu tolerieren. Solche mit gewalttätigen Motiven zum Beispiel, wie „Nazis aufs Maul“. Ob es einem passt oder nicht, der Gesetzgeber schützt die körperliche Unversehrtheit aller hier Lebenden, also auch die sogenannter Nazis. Diesen „aufs Maul“ zu geben ist daher Körperverletzung und strafbar und gute oder schlechte Straften gibt es nicht. „ AfD contra...“ E-Mail: doebeln.redaktion@lvz.de

Von Thomas Sparrer und Olaf Büchel