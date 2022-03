Region Döbeln

Die AfD Mittelsachsen hat am Sonnabend Dr. Rolf Weigand als Kandidat für die Landratswahl am 12. Juni aufgestellt. Bestätigt wurden ebenso die Kandidaten für die gleichzeitig stattfindenden Bürgermeisterwahlen. Auch in Roßwein will die AfD mit einem Kandidaten ins Rennen gehen. Dort wird sich Jens Tamke zur Wahl stellen. Der Roßweiner arbeitet seit 2019 als parteiloser Fraktionsführer für die AfD im Stadtrat mit. Er ist damit aktuell der siebente Kandidat, der sich für das Amt des Bürgermeisters in Roßwein bewirbt.

Für Waldheim ins Rennen schickt die AfD Mittelsachsen Christian Wesemann. Für Geringswalde aufgestellt wurde Rene Naumann, für Freiberg Marko Winkler und für Burgstädt Matthias Hofmann.

Von Manuela Engelmann-Bunk