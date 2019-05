Döbeln

Wenn diese acht jungen Männer richtig los legen, muss man einfach mit den Fingern schnippen, klatschen oder tanzen. Der Acapella-Chores „African Vocals“ aus Namibia ist Mittwochabend um 18.30 Uhr in der Aula des Lessing-Gymnasiums zu erleben. Bereits am Nachmittag veranstalteten die Sänger aus dem südlichen Teil des afrikanischen Kontinents einen Workshop mit den 25 Sängerinnen und Sängern des Jugendchores am Lessing-Gymnasium.

Gemeinsam studierten die Döbelner Jugendlichen und die Sänger aus Namibia für das Konzert am Abend „The Lions Sleeps Tonight“ und „Shosholoza“ ein und nahmen dabei den Spirit der afrikanischen Jungs auf.

Die diesjährige Tournee von „African Vocals findet traditionell unter der Schirmherrschaft des Honorarkonsuls der Republik Namibia und der regionalen Bundestagsabgeordneten Veronika Bellmann in Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt statt. Indem die 18- bis 24-jährige Musiker sich künstlerisch betätigen, setzen sie sich für die Gemeinschaft in ihrem Land ein, um in ihrer Heimatstadt Swakopmund Kindern und Jugendlichen die Ausbildung zu erleichtern und ihnen Musikunterricht zu geben. Dafür wird das Publikum um eine kleine Spende statt einem Eintritt gebeten.

Von Thomas Sparrer