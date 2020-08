Landkreis Mittelsachsen

Das Veterinäramt des Landkreis Mittelsachsen warnt vor einem Einschleppen der Afrikanischen Schweinepest durch Urlaubsrückkehrer. In Deutschland gibt es zwar noch keinen Fall der Krankheit, dessen Virus extrem langlebig ist und für die Tiere innerhalb von zwei bis zehn Tagen tödlich ist. Jedoch rückt die Seuche auch an Sachsen immer näher heran. Mittlerweile ist der westlichste Fundort eines infizierten Wildschweins in Polen nur noch gut zehn Kilometer von Sachsen und Brandenburg entfernt, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes Mittelsachsen.

Hohe Zahl an Ausbrüchen

Besorgnis erregend sei die sehr hohe Anzahl der Seuchenausbrüche in Hausschweinebeständen in Rumänien. Aber auch in anderen Teilen Osteuropas (darunter etwa Bulgarien, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, die Ukraine, Ungarn oder das Baltikum) breitet sich die Krankheit immer mehr aus. Die Tiermediziner appellieren daher, Fleisch- und Wurstreste, wenn überhaupt, nur in geschlossene Behältnisse wegzuwerfen und nicht aus dem Ausland zu importieren. Denn die Krankheit ist neben der Übertragung etwa durch Blut auch mit Nahrungsmitteln aus Schweinefleisch möglich, die Wildschweine auf der suche nach Futter zu sich nehmen.

Weggeworfene Lebensmittelreste

Wie lange solche weggeworfenen Essensreste für Schweine noch übertragbar sind, betont die Veterinärmedizinierin Anke Kunze vom Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt. Das Virus ist bei Zimmertemperatur beispielsweise gut vier Monate, im blutverseuchten Erdboden 205 Tage übertragbar. Im gekühlten Schlachtkörper sieben Monate, in Schinken sogar bis zu 399 Tage. „Bei der Verarbeitung von Fleisch und Fleischprodukten wird es erst bei einer erzielten Kerntemperatur von 69 Grad inaktiviert“, so Kunze weiter.

Mehr Informationen zur Afrikanischen Schweinepest für Bürger, Jäger und Landwirte stellt das Landratsamt im Netz zur Verfügung: https://www.landkreis-mittelsachsen.de/das-amt/behoerden/afrikanische-schweinepest-asp.html.

