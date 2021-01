Aggressiv und wirr: 53-Jähriger greift Postbote und Ladenbesitzer an

Ostrau

Eine ganze Litanei an Straftaten lagen einem 53-Jährigen aus der Region Ostrau zur Last. Er soll bereits Ende 2018 seine über 80 Jahre alte Mutter beleidigt und geschlagen haben und mit ihr gemeinsam zur Ostrauer Sparkassenfiliale gegangen sein. Dort sollte sie das Geld sowohl von ihrem Girokonto als auch von ihrem Sparbuch auf Konten übertragen, auf die ihr Sohn zugreifen konnte. Weil die Sparkassenmitarbeiterinnen Lunte rochen, wurde aus dem Versuch nichts. Wenige Tage später griff der 53-Jährige erst einen Postzusteller an, später einen Ladenbesitzer.

Aggressiv und wirr

Vier Stunden sollte die Verhandlung am Amtsgericht Döbeln dauern. Dem Mann lag Körperverletzung und Erpressung zu Last. Mit dabei eine Menge Zeugen und eine Gutachterin, die den psychischen Zustand des Angeklagten zu beurteilen hatte.

Durch die Bank weg beschrieben die Zeugen den Angeklagten bei den jeweiligen Geschehnissen als aggressiv. Die Sparkassenmitarbeiterin erklärte zudem, er hätte einen„wirren“ Eindruck gemacht. Weil sein ganzes Auftreten und seine eingeschüchterte Mutter Grund zu der Annahme gaben, die Überweisung des Vermögens passiere nicht ganz freiwillig, reagierten die Sparkassenmitarbeiter. Und das, obwohl der Angeklagte eine Vollmacht für die Konten seiner Mutter hatte. Theoretisch hätte er also auch allein zur Bank kommen können. „Seine Mutti signalisierte, dass sie das alles nicht will. Sie hatte Angst und deutete an, dass sie geschlagen wird“, erläuterte die Bankangestellte. Die Sparkasse überwies das Geld nur zum Schein, um die Situation nicht weiter zu eskalieren. Geld ist also nie geflossen.

Plötzlich angegriffen

Was zwischen Mutter und Sohn vorgefallen war, konnte auch das Gericht nicht klären. Die Mutter machte Gebrauch von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht. Und auch der Angeklagte äußerte sich zu diesem Sachverhalt nicht.

Wohl aber zu den Geschehnissen einige Tage später, als er einen Postzusteller sowie den Inhaber eines Ladengeschäfts tätlich angegriffen haben soll. Beide Male sollen die Angriffe aus dem Nichts heraus passiert sein. Der Postzusteller war auf dem Weg zurück zu seinem Fahrzeug, als der Angeklagte auf ihn losgegangen sein soll. Er verletzte ihn mit den Fäusten. Und auch der Ladenbesitzer schilderte, dass er plötzlich und ohne Vorwarnung geschubst wurde.

Die tätlichen Angriffe auf die beiden Männer, gestand der 53-Jährige. Eine Erklärung dafür hatte er nicht. Nur: „Ich war emotional aufgeladen.“

Bipolare Störung

Bei den Ausführungen der Gutachterin, die den psychischen Zustand des Angeklagten einschätzen sollte, wurde klar, was dahinter stecken könnte. Demnach habe der Angeklagte eine psychische Störung. Von bipolarer Störung ist da die Rede, ebenso von Depressionen und manischem Verhalten. Der bisherige Krankheitsverlauf inklusiver mehrerer stationärer Aufenthalte im Fachkrankenhaus Bethanien in Hochweitzschen sowie die Zeugenaussagen ließen die Gutachterin darauf schließen, dass sich der Angeklagte zum Tatzeitpunkt vermutlich in einer Hochphase seiner psychischen Krankheit befunden habe. Dass der 53-Jährige aufgrund dessen als schuldunfähig einzustufen ist, wollte die Gutachterin zumindest nicht ausschließen. Das sah auch Richterin Nancy Weiß so. Im Zweifel für den Angeklagten.

Ohne weitere Auflagen

Entgegen der Forderung der Staatsanwaltschaft, die eine Geldstrafe vorsah, sprach die Richterin den Angeklagten frei. Sie sah aber keinen Anlass, den Mann im Maßregelvollzug unterzubringen. Dafür hätte sie allerdings die Sache ans Landgericht abgeben müssen, das für solche Sicherungsverfahren nach Paragraf 63 Strafgesetzbuch zuständig ist. „Aktuell geht keine Gefahr von ihm aus“, so Nancy Weiß. Zudem befinde sich der Angeklagte in ambulanter Behandlung. Dort gebe es, nach Einschätzung der Gutachterin, aber die dringende Empfehlung, in Sachen Medikamente nachzujustieren. Nur so könne verhindert werden, dass es erneut zu einer solch psychischen Auffälligkeit kommt wie Ende 2018.

Die Kosten des Verfahrens werden der Staatskasse auferlegt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Von Stephanie Helm