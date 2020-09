Ostrau

Mit langen Schritten startet die achtjährige Lisa ins Rennen. Hat sie anfangs noch zwei Mitschülerinnen vor sich, setzt sich die Zweitklässlerin schon bald nach ganz vorn ab. Nach zwei Runden und insgesamt 800 Metern ist sie die erste, die ins Ziel läuft. „Lisa ist als einziges Mädchen bei unserem GTA-Angebot Fußball dabei“, weiß Angela Jurczyk. Die Schulleiterin der Ostrauer Grundschule gab am Mittwochvormittag den Startschuss zum „Lauf in den Herbst“. Alle 110 Schüler beteiligten sich an dem Sportspektakel, das die dritte und vierte Unterrichtsstunde an diesem Tag ersetzte.

Gemeinsames Erlebnis

Damit beteiligte sich die Ostrauer Grundschule am bundesweiten Aktionstag „Jugend trainiert – gemeinsam bewegen setzt Zeichen für den Schulsport“. Der wurde von der Deutschen Schulsportstiftung und den Kultusministerien der Länder ins Leben gerufen. Ziel war, dass sich jeder Schüler in Deutschland an diesem Tag für mindestens 20 Minuten sportlich betätigt.

„Da haben wir uns gedacht, wir machen einen Lauf für unsere Schüler“, erklärt Angela Jurczyk. Denn eigentlich findet jedes Jahr im September das große Schulsportfest in Ostrau statt. Aufgrund der Corona-Pandemie musste das aber ausfallen. „Unser Faschingsumzug im Februar war das letzte große Ereignis für unsere Schule. Wir sind froh, dass wir jetzt wieder ein solches gemeinsames Erlebnis haben“, so die Schulleiterin weiter.

Lautes Anfeuern

In Klassen gestaffelt und nach Mädchen und Jungen aufgeteilt, gingen die Schüler an den Start. Eine Runde über 400 Meter mussten die Erstklässler laufen, alle anderen sogar zwei Runden. Und während die einen rannten, feuerten die anderen ihre Mitschüler lauthals und mit klatschenden Händen an. So auch Lisa, die sich schon Tage vor dem Lauf darauf freute. Und danach? War es anstrengend? „Die erste Runde ging noch, aber die zweite war schwer“, sagt sie noch ganz außer Puste. Eine Medaille sicherte sie sich trotzdem. Genauso wie eine Urkunde. Die bekam jeder Schüler unabhängig von der Platzierung. „Und für jede Klasse gibt es noch einen Fußball, der dann in unserem Mini-Soccerfeld zum Einsatz kommen kann“, erklärt Angela Jurczyk.

Große Resonanz

Mit der bundesweiten Aktion sollte eine Zeichen für die Notwendigkeit von Bewegung, Sport und Spiel im schulischen Alltag gesetzt werden. Die Corona-Pandemie hatte den Sportbetrieb an Deutschlands Schulen, und damit auch den Schulsportwettbewerb, seit Mitte März fast vollständig zum Erliegen gebracht. „Der Aktionstag wird zeigen, dass Sport an Schulen auch in der gegenwärtigen Situation und unter Einhaltung aller notwendigen Abstands- und Hygieneregeln möglich und sinnvoll ist“, sagt auch Stiftungsgeschäftsführerin Friederike Sowislo. Schon im Vorfeld freute man sich bei der Deutschen Schulsportstiftung über die große Resonanz, vor allem von Grundschulen. Denn mehr als die Hälfte aller beteiligten Bildungseinrichtungen waren eben jene Grundschulen.

Von Stephanie Helm