Akute Gefahr: Deshalb muss Jahna auf neue Straßenbeleuchtung warten

Rittmitz/Obersteina

Im Heckenweg in Rittmitz kippen die Beleuchtungsmasten um. Die Holzmasten, an denen die Straßenbeleuchtung installiert ist, faulen durch Witterungseinflüsse weg. Stürmt es einmal heftiger, halten die Masten dem nicht mehr stand. Durch die Freileitungen kommt es zu Schwingungen, die die Masten zusätzlich zu Fall bringen. Damit dieses Szenario endlich der Vergangenheit angehört, hat die Gemeinde Ostrau jetzt die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Rittmitz angeschoben.

Planungsleistungen vergeben

Das Ingenieurbüro Voigt aus Zschaitz-Ottewig bekam den Zuschlag. Die Mitarbeiter werden die Planung für das Projekt in Angriff nehmen. Angedacht ist, die jetzigen Freileitungen in die Erde zu verlegen. Außerdem sollen die elf morschen Holzmasten verschwinden und durch moderne LED-Straßenlampen ersetzt werden. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf rund 55.800 Euro. Für seine Planungsleistung erhält das Ingenieurbüro rund 8.400 Euro.

Akute Unfallgefahr

Auch in Obersteina muss die Straßenbeleuchtung erneuert und erweitert werden. Im Bereich der Bushaltestelle an der Hauptstraße entlang ist derzeit überhaupt keine Beleuchtung vorhanden. Buskinder und andere Fußgänger sind für vorbeifahrende Fahrzeuge schlecht zu erkennen. Das birgt eine erhebliche Unfallgefahr. Die Kostenschätzung beläuft sich auf rund 83.500 Euro. Für die Planung erhält das Ingenieurbüro Voigt 16.200 Euro.

Gemeinderätin Heike Grundmann stutzte über die Planungskosten und hakte nach: „Warum ist die Summe im Vergleich zu Rittmitz doppelt so hoch, obwohl die Maßnahme nicht doppelt so umfangreich ist?“, wollte sie wissen. Das hänge mit der aufwendigeren Planung und dem höheren Schwierigkeitsgrad in Obersteina zusammen, erklärte Bauamtsleiterin Angelika Riedel.

80-prozentige Förderung

Finanziert werden soll das Projekt im Rahmen der Leader-Förderung. Bis zu 80 Prozent können dabei gefördert werden. Darauf hofft die Gemeinde Ostrau nun. Die entsprechenden Anträge sind eingereicht.

„Was ist mit Jahna?“, wollte Gemeinderat Ralf Vogt (Freie Wähler) wissen. Auch dort müsse die Straßenbeleuchtung dringen erneuert werden. Der Bedarf wurde schon oft angemeldet. Weil aber über die Leader-Förderung lediglich eine Summe von 150.000 Euro zur Verfügung steht, musste die Gemeinde Prioritäten setzen. Obersteina und Rittmitz waren die akuteren Fälle. „Wir haben Jahna nicht vergessen“, schob Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) noch hinterher. „Doch es gibt derzeit keine weiteren Förderprogramme für Straßenbeleuchtung.“

Von Stephanie Helm