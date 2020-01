Akute Gefahr: Gasthof in Jahna bröckelt

Jahna

Die Gefahr ist mittlerweile akut: Vom Dach des leer stehenden Gasthofes in Jahna fallen die Ziegel herunter. Gemeinderatsmitglied Ralf Vogt (Freie Wähler) brachte die Thematik zur jüngsten Gemeinderatssitzung wieder zur Sprache. Dort müsse dringend etwas geschehen. „Ich habe schon vor vier Monaten gesagt, dass die Ziegel runterfallen. Seitdem ist nichts passiert“, so Vogt. Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) weiß um die Dringlichkeit. Das Problem sei, die Eigentümerin des Objekts ausfindig zu machen. „Wir sind dran, aber uns sind die Hände gebunden“, so Schilling. Denn in der Verkehrssicherungspflicht ist der Eigentümer einer Immobilie. Doch was passiert, wenn der nicht auffindbar ist? „Wenn dort Gefahr in Verzug ist, müssen wir als Gemeinde doch handeln“, blieb Ralf Vogt beharrlich. Entweder die Gemeinde kümmert sich um die Behebung der Gefahr und wird baulich tätig. Oder aber die Straße, die am Gasthof entlang führt, wird gesperrt.

Prioritäten fraglich

Die Gemeinde Ostrau will vorerst die bürokratischen Wege einhalten und weiterhin versuchen, die Besitzerin zu erreichen. Denn eine Ersatzmaßnahme anzuordnen kostet die Gemeinde Geld. Und das will sie umgehen.

Ralf Vogt macht das sauer. „Das kann doch nicht sein, dass wir mehr als 200 000 Euro für die Gestaltung eines Schulhofes in die Hand nehmen, aber nicht, um eine Gefahr aus der Welt zu räumen.“

Grundsteuer bezahlt

Seit mehr als zwei Jahren ist der bröckelnde Gasthof immer mal wieder Thema im Ostrauer Gemeinderat. Als im vergangenen Jahr schon einmal Ziegel vom Dach fielen, ließ die Gemeinde eben jene vom Bauhof beräumen. Die Rechnung dafür wurde damals schon an die Besitzerin geschickt. „Außerdem haben wir die vollständige Ersatzvornahme angedroht“, sagte Bürgermeister Dirk Schilling. Ersatzvornahme hieß in diesem Fall: Meldet sich die Besitzerin erneut nicht, wird das Haus abgerissen und ihr die Rechnung geschickt. Doch die letzte Konsequenz ließ die Gemeinde Ostrau bisher noch aus.

Zumindest die Grundsteuer werde von der Eigentümerin bezahlt. „Dann muss doch auch die Adresse von ihr zu finden sein“, gibt sich Ralf Vogt ungläubig.

Von Stephanie Helm