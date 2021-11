Alarm in der Sparte: Gartenhaus brennt in Kriebethal nieder

Kriebethal

Mit 34 Kameraden rückten die alle Kriebsteiner Ortsfeuerwehren am frühen Freitagmorgen nach Kriebethal aus. Um 3.18 Uhr erreichte der Alarm die Feuerwehrleute. In der Bergsiedlung brannte ein Gartenhaus. Bis in den Vormittag waren sie dann im Einsatz. Auch Kriebsteins Bürgermeisterin Maria Euchler unterstützte die Feuerwehr, organisierte Essen, Kaffee und Benzin.

„Das Gartenhaus stand im Vollbrand“, sagte Ingo Geißler von der Kriebethaler Feuerwehr und Leiter dieses Einsatzes. Das Löschwasser zogen die Kameraden vom Hydranten an der Robert-Koch-Straße und legten dazu eine Schlauchstrecke von über 50 Metern.

Vom Gartenhaus sind nur noch verkohlte Relikte übrig. Die Feuerwehrleute mussten verhindern, dass das Feuer auf benachbarte Gebäude übergreift. Verletzt hat sich durch das Feuer laut Ingo Geißler niemand. Die Polizei untersucht vor Ort die Brandursache.

Von Dirk Wurzel