Hinfahren, für 150 Euro einkaufen, Karte durchziehen, heimfahren. So sieht es aus, das Eldorado der Einzelhandelskonzerne. Und so könnte es in Leisnig werden: Alles an einem Platz an der Umgehungsstraße, einschließlich Aldi und Drogeriemarkt. Die Stadtväter möchten das mehrheitlich so. Geht es nach einem neuen Ratsbeschluss endlich vorwärts?