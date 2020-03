Alexandra aus Roßwein und Celia aus Döbeln bleiben in Reykjavik und London

Döbeln/Roßwein

Die einen hoffen noch auf ihre baldige Rückkehr aus Neuseeland oder Peru. Andere Weltenbummler aus der Region Döbeln, die nach dem Abitur in die weite Welt zogen, bleiben trotz Corona in der Ferne.

So auch die 18-Jährige Alexandra Heft aus Zweinig. Sie hat sich bewusst gegen eine Rückholaktion durch die deutsche Botschaft in Reykjavik entschieden. Island sei zwar stark betroffen. Aber da im Land so wenige Leute leben, wird hier gehofft, dass es auch schnell vorbei geht. „Angst vor Corona habe ich nicht“, sagt die junge Frau. „Mir ist es nicht schwer gefallen hier zu bleiben, weil ich gern hier bin und ich meiner Gastfamilie auch gerade jetzt helfen kann.“

Gasteltern erforschen Corona

Ihre Gasteltern arbeiten sind in der Geschäftsführung bei deCode Genetics. Bisher wurden fast 10 000 Isländer auf das Coronavirus untersucht. Relativ zur Bevölkerung hat das Land damit vier mal so viele Menschen getestet wie Südkorea. Knapp die Hälfte der Tests führte das Gesundheitsministerium bei Verdachtsfällen durch. Die Besonderheit in Island ist: Die andere Hälfte der Tests führte das in Reykjavik ansässige Unternehmen deCode Genetics durch. Bei der Firma von Alexandras Gasteltern konnte sich jeder kostenlos testen lassen — unabhängig davon, ob ein Verdacht auf eine Infektion bestand oder nicht. Die so gewonnenen Daten sind momentan enorm wertvoll, denn sie könnten Grundlage für eine erste repräsentative Studie zum Corona-Virus sein.

„Ich wohne in Reykjavik und betreue ihr vierjähriges Mädchen“, sagt Alexandra. Bei ihrer Entscheidung in Island zu bleiben, musste sie sich aber im Klaren sein, dass man die Familie auf unbestimmte Zeit nicht sehen kann. Alexandra ist seit Ende August 2019 in Island und hatte ohnehin geplant, für ein Jahr zu bleiben, danach möchte sie studieren. „Ich bin nach Island gekommen, weil mich das Land schon immer fasziniert hat und die Natur einfach traumhaft ist“, sagt sie weiter. Durch die Islandpferdezucht der Familie im heimischen Zweinig haben die Hefts auch Freunde auf Island.

Celia bleibt in London

Celia Barrios-Berge aus Döbeln ist in London geblieben. „Ich bin seit letztem September hier und bleibe noch, da ich sowieso bis August einen Vertrag mit meiner Gastfamilie habe und beide Gasteltern von zuhause arbeiten und deswegen von mir Hilfe bei der Kinderbetreuung brauchen. Ich beschäftige also unter der Woche die drei Kinder. Wir machen zusammen Homeschooling, denn die Schulen sind seit letzter Woche geschlossen und schicken Aufgaben. Nachmittags gibt es dann andere Aktivitäten zuhause oder im Garten. Es gibt auf jeden Fall genug für mich zutun und nach Hause fahren war deswegen für mich noch gar keine Option.

Sonst ist die Situation hier denke ich ähnlich wie in Deutschland, außer den Supermärkten ist das meiste geschlossen und das öffentliche Leben ist zum Großteil eingestellt.

Rückflug aus Peru und Christchurch abgesagt

Im Fall der in Peru festsitzenden Döbelner Nina Forberger ist der am Dienstag von der Deutschen Borschaft in Lima geplante Rückflug abgesagt worden. Es klemmt gerade beim Transport der Deutschen aus den peruanischen Regionen nach Lima. „Wir sind mit der Botschaft in gutem Kontakt und hoffen auf einen neuen Anlauf in dieser Woche“, sagt ihr Vater Carsten Forberger. Auch in Neuseeland klemmt es. Toni Saupe aus Roßwein sitzt am Flughafen Christchurch in einem Hostel fest.

Von Thomas Sparrer