Aliens und Narren in Döbeln

Döbeln

500 Pfannkuchen und ein Bühnenprogramm gab es zum Aufwärmen für den diesjährigen großen Rosenmontagsumzug in Döbeln. Nicht nur Oberbürgermeister Sven Liebhauser stieg dabei erstmals in die Bütt. Seine Rathausmitarbeiter waren diesmal als Men in Black auf Geisterjagd. Extra hatten die Rathausmitarbeiter einen eigenen Tanz dazu einstudiert.

Bereits um 15 Uhr starteten die Faschingsclubs aus Limmritz, Haßlau, Westewitz, Zschaitz und Lommatzsch sowie die Narren der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt, die Stromer der Stadtwerke und die Wassermolche der Veolia ein buntes Treiben auf dem mit Menschen gefüllten Obermarkt. Die Himmelfahrtsband war es in diesem Jahr, die den Döbelner Rosenmontagsumzug mit Dixieland-Klängen anführte.

Für Hingucker auf den Festwagen sorgte in diesem Jahr das Team des Sonnenhofes in Ossig mit einem gespenstigen Halloween-Wagen. Neben den Spritzenludern vom Klinikum Döbeln waren dieses Mal auch die Mitarbeiter des Old Town Pubs in Krankenschwesternkostüme geschlüpft, um für die After-Show-Party am Abend im Old Town Pub zu werben.

Jugendfeuerwehr und Döbelner THW-Jugend bildeten beim diesjährigen Festumzug ebenso wieder ein Team. Das Döbelner Theater hatte auf seinem Wagen „Die drei Musketiere“ als Motiv. Das aktuelle Musical des Bürgertheaters „Loge Nr.5“ läuft am Wochenende letztmalig.

Von Thomas Sparrer